In questo articolo lo Studio Legale Bronzini spiega e analizza i dati dell’ultimo Rapporto dell’Organizzazione Internazionale sul Lavoro, tratta delle cause di aumento di lavoro e della disparità di genere.

Affermare che il mondo del lavoro sia profondamente cambiato è una considerazione scontata. Capire i nuovi assetti e l’orientamento verso il quale si sta andando è complesso, ma importante per contrastare e sradicare i trend negativi e lesivi per la società.

I dati che arrivano dall’ultimo Rapporto dell’Organizzazione Internazionale sul Lavoro (OIL) non sono certo rassicuranti. In sintesi, illustrano come il rallentamento dell’economia sta portando sempre più persone ad accettare proposte lavorative non equiparate al proprio livello professionale, con retribuzioni basse e poche protezioni sociali. Condizioni che in prima istanza vengono accettate da lavoratori in difficoltà e bisognosi di un’occupazione, ma che ben presto vengono prese in carico da avvocati giuslavoristi per vedere i diritti di milioni di professionisti tutelati.

L’aumento delle cause di lavoro

Di pari passo ad un’offerta del lavoro ingiusta o di bassa qualità, sono aumentate le cause di lavoro per denunciare situazioni occupazionali al limite del legale. Ne parliamo con Francesco Bronzini, avvocato esperto in diritto del lavoro e titolare dello Studio Legale Bronzini. “Siamo reduci da anni in cui sono state aperte migliaia di vertenze sul lavoro per le ragioni più disparate – commenta Bronzini – Situazione che non sembra arrestarsi ma, al contrario, aggravarsi ogni giorno di più. La pandemia ha generato distorsioni ed abusi dei quali i lavoratori hanno subito le conseguenze. Molto spesso le oggettive difficoltà aziendali sono finite per essere rigirate su chi prestava l’attività lavorativa in favore delle stesse aziende”.

Lavoro in nero e lavoro femminile

E se da un lato gli avvocati giuslavoristi sono chiamati in causa per affrontare problematiche figlie di un periodo economico non certo roseo, come licenziamenti collettivi o mancati pagamenti degli stipendi, emerge un quadro che mostra un paese che ancora fermo a controversie ormai divenute centenarie. Temi che riguardano il lavoro femminile ma anche il lavoro in nero. “Molte delle cause a cui lavoriamo riguardano rapporti lavorativi formali caratterizzati da elementi di irregolarità. Il lavoro domestico ne è l’esempio più calzante. Secondo i dati Istat, le irregolarità in questo settore sono del 50% con circa un quarto degli addetti non in regola. All’ordine del giorno vi sono le false collaborazioni o l’alterazione delle ore di lavoro effettivamente svolte” commenta l’Avvocato Bronzini. “A questi – continua il legale – si aggiungono tutti i lavoratori che operano senza alcun tipo di contratto. Situazione che porta a pesanti conseguenze sul piano retributivo, contributivo, fiscale e assicurativo”.

Altra questione rispetto alla quale di passi in avanti nel corso degli anni ne sono stati fatti davvero pochi, è il lavoro femminile. Il divario di genere è una tematica di cui si parla quotidianamente sia in termini di trattamento economico che di opportunità. “Promozioni assegnate a colleghi uomini durante periodi di gravidanza delle lavoratrici donne, rallentando così i percorsi di crescita per le lavoratrici di sesso femminile – specifica l’avvocato – Molte donne, invece, vivono il periodo della maternità con stati di agitazione dovuti ad ansie nel chiedere permessi o riduzioni di orario, per paura che la rivendicazione di tali diritti possa metterle in cattiva luce o avere conseguenza negative. Infine il mobbing e le molestie sul lavoro, di cui una donna su due si dichiara vittima”.

Perché affidarsi ad un avvocato giuslavorista

“Come studio legale abbiamo il compito di tutelare i lavoratori e seguirli in maniera capillare durante tutto l’iter processuale. La motivazione per la quale il nostro intervento è cruciale riguarda la necessità, per i lavoratori in difficoltà, di affidarsi a un professionista che riesca a risolvere le controversie senza sperpero di denaro e di tempo” commenta Bronzini.

In aggiunta a quanto detto, la materia del diritto del lavoro è tanto specifica quanto articolata. Il riferimento è al codice civile, alle leggi speciali sul lavoro, alla contrattazione collettiva nazionale e fonti contrattuali individuali e sindacali, solo per citarne alcune. Scegliere un legale che operi verticalmente sul settore e che sia formato a riguardo, è l’aspetto più importante se si ha l’intensione di procedere contro i propri datori. Un’accortezza fondamentale per ottenere ciò che di diritto spetta ad ogni lavoratore.