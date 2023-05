il project management come driver di innovazione

Il Master perfetto per te per lavorare nel mondo del Project Management

Se il vostro più grande desiderio è lavorare nell’ambito del Project Management allora il Master Project Management in Rome è perfetto per voi. Tale corso di studi si propone di formare professionisti che hanno intenzione di fare successo e di guidare i partecipanti all’acquisizione del PMP, Project Management Professional, o CAPM, certified Associate in Project Management, certificazioni di PMI.

Una realtà che vi proietta nel mondo degli affari

Grazie a questa classe vi potrete immergere nel mondo degli affari reali praticando la gestione dei progetti sotto la guida di esperti. Inoltre, potrete partecipare a una grande esposizione di aziende con professionisti del settore. Una volta terminato il corso avrete una conoscenza generale di base nella gestione; vi specializzerete in strumenti di apprendimento e tecniche di gestione del progetto, metodologie agili, modello di maturità di gestione del progetto e infine gestione della realizzazione dei benefici. Siete appassionati del settore? Avete mai pensato nella vostra vita di intraprendere questa strada e diventare manager?

I pilastri professionali per dare forma al vostro percorso per diventare Project Management

Per diventare dei Project Management di successo ci sono alcuni pilastri fondamentali e necessari per il vostro percorso. Il primo è il forte legame con le aziende, grazie al Business Practice LAB, alle company visits, ad esercizi in classe, docenti esclusivi ed una rete internazionale di aziende partner: che voi siate giovani o esperti professionisti, potrete costruire ed implementare il vostro percorso professionale. Il secondo punto è l’Internazionalità: infatti, la Rome Business School è la più internazionale del Paese e consente ai propri studenti di entrare a far parte di un contesto stimolante, dovuto alla presenza di docenti internazionali e multiculturali. Durante questo percorso sarà possibile partecipare ai Bootcamps con mete esclusive come ad esempio Silicon Valley, Barcellona, Parigi e Toscana.

Impatto professionale e innovazione

Il terzo pilastro è l’impatto professionale, l’obiettivo è quello di formare manager e futuri leader, lo scopo principale è la crescita professionale e personale. Nell’intero percorso verranno forniti servizi alla carriera, visite a compagnie operanti nel settore, company shadowing, sessioni di coaching individuali ed un programma per lo sviluppo delle soft skills. La quarta ed ultima parte del vostro percorso è l’Higher Purpose: questo vale a dire che un’intera sezione è dedicata allo studio di aspetti più innovativi in trend nel settore, legati in particolare alla responsabilità sociale delle imprese.

Scegliere l’International Master in Project Management. Perchè?

Chi vuole diventare Project Management sceglie di seguire l’International Master in Project Management. Il primo è l’impatto sulla carriera degli studenti usciti da questa scuola Dopo un anno dal conseguimento del Master il salario medio dei laureati aumenta del 35%. Altro motivo sono gli International Bootcamp che gli studenti possono svolgere scegliendo tra 4 continenti e 7 Bootcamp internazionali. Come abbiamo accennato le mete sono di grande interesse: potrete andare a Roma, in Toscana, in Italia, Parigi o Barcellona, in Europa, in Nigeria, in Qatar e, ultimo ma probabilmente il più interessante, nella Silicon Valley, USA. Tutte queste esperienze vi permetteranno di vivere momenti coinvolgenti e stimolanti, incentrati sui temi del mondo del business.