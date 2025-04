Un’operazione complessa contro il traffico di droga

Un’importante operazione antidroga ha portato all’arresto di nove individui, sette italiani e due albanesi, accusati di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini, condotte dai carabinieri, sono iniziate nel 2021 e hanno rivelato l’esistenza di una rete criminale ben organizzata, attiva nei comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio. Gli arresti sono stati disposti dal giudice, che ha emesso misure di custodia cautelare in carcere per i membri dell’organizzazione.

Dettagli sull’organizzazione criminale

La banda aveva sviluppato una struttura logistica sofisticata per lo smercio della droga, con ogni partecipante che ricopriva un ruolo specifico. Tra gli arrestati figura anche una donna di 79 anni, accusata di aver custodito parte della droga e ingenti somme di denaro all’interno della propria abitazione. Le indagini hanno messo in luce non solo il traffico di sostanze stupefacenti, ma anche il porto abusivo di armi, evidenziando la pericolosità dell’organizzazione.

Luoghi e modalità di operazione

Un aspetto inquietante emerso dalle indagini è il luogo scelto per i summit tra i membri dell’organizzazione: un pollaio, considerato un rifugio sicuro per evitare le intercettazioni delle forze dell’ordine. Questa scelta strategica dimostra la determinazione della banda nel mantenere un basso profilo e operare nell’ombra. Le autorità continuano a monitorare la situazione, con l’obiettivo di smantellare completamente la rete e prevenire ulteriori attività illecite.