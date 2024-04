La missione Aspides contro gli attacchi degli Houthi alle imbarcazioni commerciali nel mar Rosso e nel canale di Suez durerà almeno un anno. Tuttavia, il Contrammiraglio Vasileios Gryparis informa su alcune novità.

Per i risultati nell’operazione Aspides secondo Vasileios Gryparis è ancora presto per parlarne:

Sono 42 i milioni stanziati per la nuova missione Aspides che si aggiungerà alla missione Onu Atalanta contro gli attacchi dei pirati alle navi mercantili al largo delle coste somale e alla missione navale europea Emasoh nello Stretto di Hormuz. Per Aspides saranno schierati 3 navi, 5 aerei e 642 unità di personale.

«Il 40% delle esportazioni per via mare passano attraverso Suez e attraverso il Mar Rosso. Purtroppo una situazione di grave pericolo per il traffico marittimo ha provocato anche un’interrata nel costo dell’assicurazione perché ovviamente aumenta il rischio e aumenta anche il costo della protezione del rischio. Siamo stati promotori della missione, che punta a proteggere tutto il traffico mercantile dagli attacchi che utilizzano armi in gran parte fornite dall’Iran».