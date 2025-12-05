Operazione contro il clan Senese: 14 arresti a Roma per traffico di droga

All’alba di oggi, una vasta operazione antimafia ha avuto luogo a Roma, con l’obiettivo di smantellare le attività del clan Senese. Sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) della Procura della Repubblica di Roma, i carabinieri, supportati da reparti specializzati, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 14 individui.

Questi ultimi sono accusati di una serie di reati gravi, tra cui tentato omicidio, estorsione aggravata e traffico di sostanze stupefacenti.

Dettagli dell’operazione

Il provvedimento restrittivo è il risultato di un’approfondita indagine condotta dal Nucleo Investigativo di Roma, che ha lavorato in stretta collaborazione con la DDA. Le indagini hanno portato alla raccolta di prove significative riguardanti due tentati omicidi avvenuti nella capitale, oltre a operazioni di spaccio di droga legate al clan. Un caso particolare ha coinvolto un tentativo di estorsione nei confronti di un gioielliere, che ha visto l’interferenza di un malvivente romano. Quest’ultimo, spacciandosi per un emissario del clan Senese, ha attirato l’attenzione della famiglia Di Lauro, attiva in Campania, generando una reazione violenta tra i due gruppi.

Le modalità operative del clan

Il clan Senese, noto per la sua organizzazione criminale radicata a Roma, si è distinto per metodi violenti e intimidatori. Gli arrestati sono accusati di aver utilizzato il metodo mafioso per portare a termine le proprie attività illecite. Tra i reati contestati ci sono anche tentativi di sequestro di persona aggravati, che evidenziano la pericolosità del gruppo. Le operazioni di oggi mirano a ridurre l’influenza del clan nella capitale, prevenendo ulteriori atti criminosi.

Continua la lotta contro la criminalità organizzata

Le forze dell’ordine non si fermano qui. Nonostante gli arresti, le indagini sono ancora in corso e attualmente sono in atto perquisizioni per raccogliere ulteriori prove a carico dei membri del clan. La lotta contro la criminalità organizzata rappresenta una priorità assoluta per le autorità italiane, che continuano a combattere con determinazione per mantenere la sicurezza e la legalità sul territorio. Operazioni come quella di oggi evidenziano l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare fenomeni delittuosi e nel proteggere i cittadini.

L’operazione contro il clan Senese segna un passo importante nella battaglia contro la mafia a Roma. La collaborazione tra i diversi corpi di polizia e l’efficacia delle indagini dimostrano che il lavoro delle autorità sta portando a risultati significativi nella lotta alla criminalità.