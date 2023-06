Optima Italia, la Digital Company che semplifica la vita

Sembra ieri e invece sono passati già più di 20 anni da quando Optima Italia, una delle più importanti Digital Company italiane, leader nell’offerta integrata di servizi di energia e telecomunicazioni (Luce elettrica, Gas, Internet e Mobile), ha fatto ingresso nel mercato italiano.

Nel corso del tempo l’azienda è ovviamente cresciuta, mettendo a disposizione dei clienti altri servizi come il Teleconsulto Medico (un medico generico sempre a disposizione, h24 e 7 giorni su 7) e l’Assistenza h24 (che mette a disposizione idraulici, elettricisti, fabbri ecc.).

Perché bisogna scegliere Optima Italia

I motivi per cui vale la pena scegliere Optima Italia sono diversi.

Optima è un’azienda particolarmente innovativa, tanto da avvalersi di un organico di centinaia di giovani professionisti che propongono soluzioni ad hoc, sia nel comparto energetico, sia in quello telefonico.

Un plus dell’azienda è sicuramente l’assistenza fornita alla clientela: oltre ad avere a che fare con operatori altamente qualificati, è possibile chiedere aiuto tramite i canali digitali 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Per contattare l’Assistenza Clienti, infatti, a disposizione ci sono un’apposita chat di assistenza, Facebook, Telegram, Google Assistant, Amazon Alexa. Non mancano ovviamente i numeri verdi (business e consumer) ed il fax.

I vantaggi non sono finiti qui perché Optima offre anche una bolletta unica per tutti i servizi scelti, una modalità assolutamente comoda e semplice.

E se si vogliono consultare direttamente dal proprio smartphone i consumi, controllare le fatture, gestire il traffico telefonico, il credito, le ricariche della propria SIM e contattare i vari canali nel caso si necessiti di assistenza, lo si può fare tramite un’unica app, MyOptima, che consente di avere il mondo Optima sempre a portata di mano.

Le offerte da non perdere

Ma ora passiamo ai fatti: quanto costa Optima? La prima cosa da sapere è che è possibile comporre la propria offerta in base alle proprie esigenze. È possibile attivare infatti tutte le combinazioni di servizi, inserendo però almeno uno tra Luce e Gas.

Più servizi si attivano, più sconti si ricevono!

Andando nel dettaglio: per quanto riguarda il settore energia (Luce e Gas), con l’offerta Super Casa Smart i costi relativi all’elettricità e al gas si basano sugli indici dei mercati di riferimento (indice PUN per quanto riguarda l’elettricità e indice PSV per quanto concerne il gas) per garantire la massima trasparenza e la massima convenienza al cliente.

L’offerta per la telefonia mobile

Optima Super Mobile Smart è invece il nome di un’interessante offerta relativa alla telefonia mobile. Sottoscrivibile dal 2 maggio 2023, per soli 4,95 € al mese (più il costo della SIM che attualmente è a 9,90 invece che 19,90 €), mette a disposizione degli utenti 100 GB, minuti illimitati e 200 SMS.

L’offerta presenta diversi vantaggi come l’utilizzo della tecnologia 4G+ su rete Vodafone che permette più stabilità e affidabilità, e l’assistenza qualificata in caso di bisogno tramite un numero dedicato.