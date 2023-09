L’autunno sta arrivando, questo segna la fine dell’ora legale, per il ritorno di quella solare, nell’ultimo fine settimana di ottobre. In questo articolo vi daremo utili info sull’ora solare 2023. Ebbene, come informa Napoli Today, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre le lancette in Italia dovranno essere spostate indietro di un’ora: dalle 3 alle 2. Nonostante i recenti dibattiti politici relativi all’abolizione dei cambi di orario in UE, al momento si andrà avanti su questa strada.

Ora solare 2023: che cos’è

L’ora solare è un sistema di riferimento temporale utilizzato in molte parti del mondo per adeguare l’orario ufficiale alle variazioni stagionali della luce solare. In pratica, durante l’ora solare, gli orologi vengono regolati indietro di un’ora rispetto all’orario standard (noto anche come “ora legale”) durante una parte specifica dell’anno, di solito in autunno. Questa regolazione consente di sfruttare meglio la luce naturale del giorno e di risparmiare energia elettrica.

Ora solare 2023: quando è attiva

In molte regioni, l’ora solare viene introdotta per lo più durante il periodo invernale, quando i giorni diventano più corti e si desidera avere più luce diurna disponibile nelle prime ore del mattino. Quando viene attivata l’ora solare, le persone generalmente spostano gli orologi indietro di un’ora (ad esempio, da mezzanotte a 23:00) e tornano all’orario standard. Questo processo è noto come “passaggio all’ora solare”.

Ora solare 2023: l’ora legale

In primavera, molte regioni effettuano il passaggio all’ora legale, che è l’opposto dell’ora solare, spostando gli orologi un’ora avanti (ad esempio, da mezzanotte a 01:00) per sfruttare meglio la luce solare più lunga durante i mesi estivi.