Scuola, Valditara: “Quest’anno abbiamo coperto tutte le cattedre”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ospite di Sky Tg24, ha ripreso il monito del presidente Mattarella sull’importanza degli alunni migranti o figli di migranti stranieri, ribadendo la “centralità dello studente“, e spiegando che la “novità della figura dei docenti tutor aiuterà l’inserimento“. “Quest’anno abbiamo coperto tutte le cattedre, con meno supplenti” ha annunciato il ministro, sottolineando che bisogna credere nella scuola italiana.

“Se diamo strumenti ai docenti per farsi rispettare rafforziamo la loro autorevolezza e ne garantiamo l’autorità. Questo non basta, serve una scuola che sappia motivare i ragazzi. La prima risposta è la valorizzazione dei talenti” ha dichiarato il ministro. “Sono state velocizzate le procedure per la copertura delle cattedre. Sul sostegno dobbiamo fare una riforma importante, consentendo alle famiglie di chiedere che sul docente resti per tutto il ciclo scolastico” ha aggiunto, spiegando che stanno investendo risorse importanti.

Scuola: tutte le novità

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e per la revisione della valutazione del comportamento di studenti e studentesse. “L’istruzione tecnica e professionale diventa finalmente un canale di serie A, con la stessa dignità dei licei, in grado di garantire agli studenti una formazione che valorizzi i talenti e le potenzialità di ognuno e sia spendibile nel mondo del lavoro, garantendo competitività al nostro sistema produttivo” ha dichiarato il ministro. Valditara ha anche annunciato che dall’11 ottobre sarà attiva una piattaforma che “accompagnerà studenti e famiglie per tutto il percorso scolastico rendendo semplici le pratiche amministrative e accompagnando anche il lavoro dei tutor“. Il ministro ha parlato anche degli stipendi dei docenti, sottolineando che si tratta di una professione stressante che deve essere adeguatamente retribuita.