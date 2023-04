Nei corridoi del San Raffaele ormai è una presenza fissa, discreta e di profilo bassissimo, come si addice alle circostanze e ad un carattere posato di suo: Orazio, il padre di Marta Fascina. È ormai al capezzale di Silvio Berlusconi nella struttura milanese da giorni. E i media spiegano, Corriere della Sera in primis, che il Cav lo chiama “papà” . Paradossi a parte l’ex cancelliere del tribunale salernitano pare sia legato al leader di Forza Italia da una profonda amicizia.

Chi è Orazio, il padre di Marta Fascina

Orazio Fascina è il padre della compagna del leader di Forza Italia, Marta Fascina. E da quando fra i due uomini della vita di Marta si è creato quel legame le cose sono andate benissimo. Lo sono andate di pari passo con il legame fra Berlusconi e la giovane ex impiegata dell’ufficio stampa del Milan. La Fascina poi era entrata poi in Parlamento con FI e da allora, spiegano dal Corsera, “i familiari della Fascina hanno sempre mantenuto un profilo bassissimo“.

Un profilo basso e tanta disponibilità

Mai una dichiarazione pubblica, un commento, una foto”. Sembra che Orazio non fosse neanche presente nel marzo 2022 alla simbolica cerimonia nuziale di Villa Gernetto. Orazio Fascina e la sua ex moglie Angela Della Morte, insegnante in pensione, sono persone che hanno approvato sia la decisione della figlia di legarsi a Berlusconi che quella di trasferirsi in pianta stabile ad Arcore.