Oreste Lionello, morto il figlio Davide: travolto dalla metro a Roma

Ieri pomeriggio, domenica 25 gennaio 2026, si è verificata una tragedia a Roma. Davide Lionello, figlio del compianto attore e cabarettista Oreste, è morto all’età di 52 anni, travolto dalla metro.

Il dramma alla stazione Subagusta, sulla Linea A. A dare l’allarme è stata Atac, che ha anche dovuto sospendere la linea nella tratta Colli Albani-Anagnina. Il macchinista del convoglio non ha potuto evitare l’impatto. Secondo le prime ipotesi da parte degli inquirenti, si sarebbe trattato di un gesto volontario. Dal 2004, come riportato dalla famiglia, Davide era in cura per una patologia psichiatrica.

Come visto il figlio di Oreste Lionello, Davide, è morto ieri pomeriggio travolto dalla metro a Roma. Secondo le prime ipotesi si sarebbe trattato di un gesto volontario. Nato nel 1973 nella Capitale, ha seguito le orme del padre lavorando nel mondo del cinema. Come doppiatore, ha prestato la sua voce a personaggi importanti, quali Chunk, nel film cult degli anni Ottanta “I Goonies”, Charlie Custer nel cartone animato “Holly & Benji” e di Vern Tessio nel film “Stand by me. Ricordi di un’estate.”