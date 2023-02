Chiara è stata uccisa a soli 13 anni dalla madre.

Ha cercato di sfuggire alla sua furia, provando a difendersi e a scappare, ma purtroppo non ha avuto scampo.

Oristano, Chiara uccisa a 13 anni dalla madre: ha provato a difendersi e scappare

Chiara Carta, la 13enne accoltellata a morte dalla mamma nell’abitazione di famiglia a Silì, frazione di Oristano, in Sardegna, ha cercato di difendersi e scappare. Questo è quanto emerso dalle prime tracce rinvenute dalla scientifica nella casa di via Martiri del Risorgimento dove, dopo il delitto, Monica Vinci, di 52 anni, si è lanciata dalla finestra del primo piano, rimanendo gravemente ferita.

La prima ipotesi degli inquirenti è quella di una lite tra madre e figlia, culminata nell’omicidio. Gli inquirenti hanno trovato tracce di sangue in diverse stanze, che fanno pensare ad un’aggressione avvenuta altrove e proseguita nel bagno, dove la 13enne è morta a causa delle ferite. La ragazza è stata trovata nel bagno, in una pozza di sangue, dal padre, che era separato dalla madre ma è stato avvisato dai vicini del tentativo di suicidio della donna.

La donna è accusata di omicidio volontario

La donna è stata soccorsa e portata in ospedale a Sassari, dove è piantonata con la grave accusa di omicidio volontario. Dovrà essere lei a raccontare i motivi dell’omicidio. Secondo le prime informazioni, la donna in passato aveva sofferto di problemi psicologici ed era stata in cura. Inoltre, i rapporti con la figlia non erano facili, ma nessuno aveva mai sospettato potesse accadere una tragedia come questa. La comunità locale è rimasta sconvolta da quanto accaduto.

“Sento di parlare a nome dell’intera comunità oristanese esprimendo il cordoglio e le più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della giovane vittima. Siamo tutti molto colpiti e proviamo profonda tristezza e dolore. La comunità si stringe attorno alla famiglia della giovane Chiara per offrire sostegno e solidarietà in questo momento difficile. Ci sentiamo particolarmente vicini al padre della vittima che conosciamo bene, e di cui apprezziamo le doti, perché appartiene al Corpo di Polizia municipale” ha dichiarato il sindaco di Oristano.