La morte di Ornella Vanoni ha aperto una riflessione sul modo in cui il lutto viene vissuto e condiviso. Paolo Stella, influencer e creative director, ha scelto di rendere pubblico l’ultimo messaggio in segreteria ricevuto dalla cantante, trasformando un momento intimo in un gesto di ricordo condiviso con migliaia di follower.

Ornella Vanoni, influencer nella bufera: ha diffuso sui social il suo ultimo messaggio in segreteria

Ognuno affronta il dolore a modo suo: c’è chi preferisce ritirarsi in silenzio e chi, al contrario, lo rende pubblico. Paolo Stella, creative director e influencer, ha scelto la seconda strada. Ieri ha condiviso sui suoi social l’ultimo messaggio in segreteria ricevuto da Ornella Vanoni, scomparsa venerdì all’età di 91 anni.

L’audio mostra la voce affaticata della cantante: “Ciao ragazzi sono Ornella… Ci sentiamo domani mattinata per decidere quando ci possiamo vedere, baciare e abbracciare. Baci, buonanotte”.

La registrazione, pubblicata su X (ex Twitter), è stata ascoltata da migliaia di persone in poche ore. A corredo, Stella ha scritto: “L’ultimo messaggio che mi hai lasciato in segreteria. Io che mi chiedo dove sei adesso, tu che con la tua solita ironia, rispondi”, sottolineando il legame affettuoso tra i due.

Ornella Vanoni, influencer nella bufera: apprezzamenti e critiche

Non tutti hanno accolto il gesto con favore. Molti follower hanno lodato la delicatezza e l’affetto che traspare dal messaggio, ma non sono mancati i commenti critici. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha ricondiviso il post con parole dure: “Ma non provi vergogna per te stesso nel rendere pubblico qualcosa di così intimo e privato? Che schifo”.

Altri utenti hanno espresso la stessa incredulità: “Ormai nessuno tiene più niente per sé”. Paolo Stella, pur senza rispondere alle polemiche, ha scelto di lasciare l’audio online, segno evidente che resta convinto della sua decisione di condividere un momento così personale.