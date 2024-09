Oroscopo dell’Autunno 2024: quali saranno i segni più fortunati della stagione?

La classifica completa dello zodiaco per l’Autunno 2024

Grandi cambiamenti in arrivo per ogni segno zodiacale. Si prevede una stagione ricca di trasformazioni e nuove possibilità. Ecco la classifica completa dello zodiaco.

12°. Ariete: dopo un’estate all’insegna della spensieratezza, in cui sono stati collezionati momenti indimenticabili, questo segno si troverà a vivere un momento di forte instabilità emotiva. Tante insicurezze e tante ferite da guarire. Tuttavia, le cose saranno destinate a cambiare a novembre, quando Marte entrerà in Leone. Prenderà il via un nuovo periodo dove si affronteranno nuove sfide.

11°. Vergine: umore molto ballerino anche per questo segno. Ansia e negatività segneranno il periodo, solo il tempo potrà alleviare questo umore.

10°. Cancro: l’autunno porta un’ondata di energia potente. A dicembre, con Saturno diretto in Pesci, questo segno sarà felice di consolidare nuovi progetti a lungo termine. Nonostante ciò, in questi primi mesi è alta la preoccupazione sulle spese da affrontare.

9°. Capricorno: un inizio dell’autunno con difficoltà dal punto di vista economico anche per questo segno. Tuttavia, il motto è non abbattersi mai e, grazie alla voglia nel cercare soluzioni, le cose presto cambieranno.

8°. Toro: con Urano retrogrado nel segno, l’autunno sarà un periodo di grande riflessione. Giove e Urano saranno gli alleati di questo segno: lo aiuteranno a reinventare alcuni aspetti della sua vita, in particolare nelle relazioni. Molto concentrato, invece, sul lavoro e sugli obiettivi che si vogliono raggiungere.

7°. Acquario: si è sempre alla ricerca costante di qualcosa di meglio, ma bisogna frenare questa voglia. Sarà importante e fondamentale accettare ciò che la vita propone. Venere in Sagittario aiuterà a coltivare nuove connessioni sociali e romantiche.

6°. Pesci: un periodo di alti e bassi sia in amore che sul lavoro. In ambito lavorativo sarà il momento di far valere le proprie idee e non tenerle nascoste. Allo stesso tempo, Nettuno inviterà il segno ad esplorare le profondità e a connettersi con la sua spiritualità.

5°. Gemelli: è in arrivo un autunno molto intenso. Tuttavia, Giove nel segno dei Gemelli per tutto l’autunno garantisce una stagione molto fortunata. È questo il momento giusto per mettere in pratica un progetto importante.

4°. Leone: un periodo tranquillo anche per il Leone. Il segno non si arrenderà davanti a nessuna difficoltà, ma cercherà di essere sempre molto combattivo. Con Marte che entrerà nel segno a novembre, questo spirito si accenderà sempre più.

3°. Sagittario: con Mercurio e Venere che si muovono verso il segno a novembre, questi mesi saranno ricchi di situazioni positive e interessanti sia in amore che sul lavoro. Tuttavia, con Giove retrogrado, bisognerà fare attenzione a non prendere decisioni affrettate.

2°. Scorpione: il 2024 è stato un anno davvero turbolento, ma con l’arrivo della fine dell’anno qualcosa sta per cambiare. L’autunno sarà un periodo di trasformazione profonda. Venere entra nel segno il 23 settembre illuminando il lato passionale della vita.

1°. Bilancia: una piacevole sorpresa potrebbe arrivare all’inizio dell’autunno. Questo periodo è il momento perfetto per riprendere in mano la vita e cercare l’equilibrio che si desidera. Tuttavia, grande attenzione bisogna darla alla propria salute mentale.