Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana e la classifica dei segni zodiacali più fortunati da lunedì 23 a domenica 29 settembre.

I segni zodiacali più fortunati dal 23 al 29 settembre

In linea generale, secondo l’oroscopo, sarà per tutti una settimana positiva, con alti e bassi per alcuni segni zodiacali. Il podio della classifica della settimana che va dal 23 al 29 settembre è tutto da scoprire, ma sicuramente ci saranno grandi novità per tutti. Scopriamo insieme le posizioni della classifica dei segni più fortunati della settimana:

12 – Capricorno: è un momento di forte tensione e di forte stress, che renderà la settimana un po’ pesante. Avete una grande voglia di indipendenza, ma vi sentirete un po’ in catene nei prossimi giorni;

11 – Ariete: avete un forte rischio di lasciarvi trasportare dal nervoso e di discutere in modo acceso con il partner o con qualche collega. Cercate di mantenere la calma nei prossimi giorni;

10 – Pesci: potrebbero esserci non poche questioni da risolvere nei prossimi giorni. Dovrete cercare di gestire le cose nel modo migliore, per non perdere tempo e calma;

9 – Sagittario: siete in attesa di conferme sul lavoro, ma potrebbero esserci belle notizie in arrivo dal punto di vista professionale. Sarà una settimana piena d’amore;

8 – Leone: siete in fase di miglioramento, pieni di progetti e con una grande voglia di tirare fuori il meglio di voi. Riuscirete a essere i leader che siete sempre;

7 – Toro: le energie non vi mancano, ma non avete idea di come utilizzarle. Cercate di capire quali sono le vostre priorità, perché avrete la giusta positività per intraprendere nuovi percorsi;

6 – Vergine: dovrete prestare un po’ di attenzione alle spese in crescita, ma sarete anche felici di aprire la porta del cambiamento, mettendo da parte i timori;

5 – Bilancia: interiormente siete andati un po’ in tilt. Avete molta energia, ma anche tante paure. Cercate di trovare il giusto equilibrio per mantenere la vostra serenità;

4 – Cancro: gli impegni sono in continuo aumento e siete pronti a mettervi in gioco e tirare fuori tutte le vostre migliori capacità. La vostra sensibilità sarà di grande aiuto;

3 – Acquario: è il vostro momento di svolta. Sarà una settimana piena di energia. Avrete la giusta carica per occuparvi dei progetti che avete sempre rimandato;

2 – Gemelli: sarà una settimana piena di belle sorprese, in cui riuscirete a tirare fuori il meglio di voi stessi. Siete sempre molto riflessivi e avete sempre bisogno di conferme da parte soprattutto di voi stessi. Il vostro cambiamento sarà positivo;

1 – Scorpione: sarà un periodo davvero molto bello, sia sul lavoro che nella vita privata. Sarete molto fascinosi, pieni di energia e carisma, e ci saranno cambiamenti positivi.