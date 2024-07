L’oroscopo della settimana che va dal 22 al 28 luglio 2024, con tutte le previsioni per ogni segno zodiacale e la classifica di quelli più fortunati e quelli meno.

Oroscopo della settimana 22-28 luglio: la classifica dei segni più fortunati

La classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 luglio 2024 secondo le previsioni dell’oroscopo è la seguente:

12 – Pesci: non sarà una settimana particolarmente fortunata, ma con la giusta compagnia riuscirete a trovare tutti i lati positivi. Sarete particolarmente sensibili, per cui circondatevi di amici che possano essere d’aiuto per il vostro umore;

11 – Toro: vi sentite come dei veri pensionati, pieni di voglia di tranquillità e relax. Ricordatevi, però, che in fondo è estate e avete la possibilità di fare qualcosa di più divertente se lo desiderate;

10 – Sagittario: l’estate per voi non è molto divertente, perché vi rende nervosi e spossati. Nonostante questo, potete comunque trovare i lati positivi e cercare di goderveli;

9 – Vergine: sarete un po’ troppo saputelli e presuntuosi durante questa settimana e potrebbe essere un problema perché non tutte le persone hanno voglia di sentirvi parlare di quanto siete meravigliosi e di quanto tutti gli altri siano sbagliati;

8 – Scorpione: siete in ripresa, con molte più energie di prima e la voglia di sorridere e godervi tutta la bellezza dei mesi estivi. Cercate di continuare in questa direzione;

7 – Acquario: non sarete particolarmente gentili, ma diciamo che con le persone giuste riuscite sempre a tirare fuori il meglio di voi. Avrete voglia di divertirvi e sperimentare qualcosa di nuovo;

6 – Capricorno: vi siete leggermente spenti negli ultimi tempi e si percepirà molto durante questa settimana. Cercherete lo stesso di dare il meglio di voi con gli altri, per non lasciarvi troppo andare e rischiare di rovinare qualche relazione;

5 – Cancro: le vostre emozioni e i vostri sentimenti saranno come sempre al primo posto. Sarete davvero felici di condividere con gli altri quello che provate e avrete voglia di trascorrere del tempo di qualità con persone speciali;

4 – Ariete: siete pronti a scatenarvi per godervi a pieno questa estate già iniziata. Sicuramente è arrivato il momento di lasciarsi un po’ andare e godersi la giusta dose di spensieratezza;

3 – Bilancia: metterete il vostro cuore al primo posto e ne andrete incredibilmente fieri, come è giusto che sia. Sarete davvero al top della vostra forma, pieni di voglia di fare e di essere al centro dell’attenzione;

2 – Gemelli: l’ansia è sempre con voi, ma sarete così fortunati in questa settimana che tutto vi sembrerà più bello e anche un po’ più facile. Avrete molta energia e sarete davvero travolgenti;

1 – Leone: il segno più fortunato della settimana sarà circondato dall’amore. Tutti vi apprezzeranno e asseconderanno il vostro bisogno di affetto, facendovi sentire speciali proprio come meritate.