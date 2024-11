L’oroscopo della settimana, dal 18 al 24 novembre 2024, preannuncia una serie di cambiamenti significativi per tutti i segni zodiacali, sia sul fronte sentimentale che professionale. Ecco quali saranno più fortunati e quali dovranno fare i conti con qualche difficoltà in più.

Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 18 novembre a domenica 24 novembre, Mercurio, nel segno del Sagittario, entra in opposizione con Giove retrogrado in Gemelli, creando un momento di tensione per alcuni segni.

Ariete: settimana positiva in vista e l’energia di questo segno sarà contagiosa. Sul fronte professionale, sta per iniziare un periodo in cui i meriti saranno finalmente riconosciuti. Anche l’amore promette momenti favorevoli, con giornate ideali con il partner.

Toro: la voglia di dare una svolta alla propria vita potrebbe rivelarsi rischiosa. È fondamentale fare scelte con cautela, solo così tutto potrà procedere nel verso giusto.

Gemelli: la settimana si preannuncia particolarmente impegnativa, non solo per i nuovi incarichi sul fronte professionale, ma anche per le difficoltà nei rapporti interpersonali.

Cancro: per il Cancro potrebbero arrivare piacevoli sorprese in amore, mentre sul fronte lavorativo la situazione richiede più energia.

Leone: la settimana per i nati sotto questo segno sarà particolarmente positiva. Si è alla ricerca di risposte e di nuovi stimoli: i single potrebbero iniziare una nuova storia affettiva.

Vergine: per i nati sotto il segno della Vergine, la settimana in amore sarà caratterizzata da alti e bassi, con emozioni forti che si alternano a momenti di maggiore calma. Sul lavoro, invece, potrebbero esserci novità favorevoli e opportunità inaspettate.

Bilancia: è il momento ideale per questo segno di concentrarsi sulla sfera sentimentale. L’amore sarà protagonista di queste giornate, mentre nel lavoro non mancheranno nuove opportunità da cogliere.

Scorpione: questioni da risolvere sia in ambito familiare, che in ambito lavorativo. Tuttavia, questo è il momento giusto per farlo.

Sagittario: l’amore sarà il protagonista di queste giornate e le nuove opportunità da cogliere nel lavoro saranno molte. Nel frattempo, gli obiettivi stanno per concretizzarsi. Bisogna saper aspettare.

Capricorno: questa settimana sarà caratterizzata dalla necessità di prendere decisioni decisive per il futuro. Il desiderio di chiudere con il passato è forte e gli eventi sembrano orientarsi in questa direzione.

Acquario: giorni sereni e con ottime opportunità per questo segno. Una settimana soddisfacente dal punto di vista lavorativo, ma clima sereno anche in amore.

Pesci: alti e bassi da vivere nelle prossime ore. Si preannuncia un’atmosfera carica di tensione, non solo sul fronte professionale, ma anche in amore. La comunicazione con il partner sarà cruciale per chiarire i propri pensieri e ristabilire l’armonia.