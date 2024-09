Oggi si prospetta una nuova giornata piena di sorprese: gli astri sono favorevoli? Se sei curioso di scoprire cosa potrebbe accadere, ecco le previsioni astrologiche del giorno.

Potrebbe essere una giornata piena di novità? Lavoro, amore e finanze porteranno cambiamenti inaspettati? Ecco cosa potrebbe accadere oggi.

L’oroscopo di giovedì 5 settembre: le previsioni per ogni segno zodiacale

ARIETE

Sarà una giornata caratterizzata da alti e bassi astrali, con l’influenza di Marte e Plutone. Giove, amico dei Gemelli, proteggerà contro eventuali malumori. Il Sole sarà neutrale ma favorevole alla concordia familiare. Per quanto riguarda l’amore, la ricerca del bello e la generosità saranno bilanciate. Sul lavoro, l’onesta sarà premiata e si apriranno opportunità di crescita. È consigliabile evitare rischi oggi e aspettare un momento più favorevole.

TORO

Un ottimo Sole in Vergine ti darà lucidità; Mercurio potrebbe ostacolare temporaneamente le tue iniziative, mentre Marte ti inviterà all’attività fisica. In amore, l’emotività sarà vincente; Plutone e Nettuno accenderanno la passione. Sul lavoro, ci sarà una stimolante competizione e la vittoria verrà raggiunta grazie all’intelligenza. Bisogna fare attenzione alle finanze.

GEMELLI

Raggiungerai la tua migliore versione tra amici di lunga data e contatti occasionali, specialmente se festeggi i compleanni della seconda decade gemella. Venere e Luna in Bilancia favoriranno la comunicatività e l’armonia nelle relazioni affettive e professionali, con buoni guadagni in arrivo.

CANCRO

La giornata odierna si concentrerà sulle relazioni familiari e con i figli. Sarai protetto da Saturno, Mercurio, Giove, Urano e Nettuno contro Venere e Plutone. In amore, predomineranno razionalità e sicurezza interiore, mentre nel lavoro la pazienza porterà risultati positivi. Le finanze saranno positive.

LEONE

Oggi, con Venere in Bilancia, mostrerai la tua generosità e socievolezza da Leone. Grazie al Sole e a Marte godrai di buona salute, ma è importante muoversi per rimanere in forma. Se sei nato nella terza decade, avrai delle influenze favorevoli ma fai attenzione a non avere troppa sicurezza in te stesso. Sia l’amore che il lavoro avranno una crescita positiva, ma bisogna fare attenzione alle finanze.

VERGINE

Oggi Marte, protettore della Vergine in Cancro, potrebbe portarti a riflettere sulla tua famiglia. Concentrati sul rinnovamento ma non trascurare l’amore e presta attenzione al tuo partner a causa di Saturno. Marte e Urano ti sosterranno nei cambiamenti lavorativi.

BILANCIA

La giornata sarà confusa ma discreta; cerca di controllare il nervosismo. Dedica del tempo ai piaceri intellettuali e visita mostre d’arte. In amore, ci saranno corteggiamenti per quelli nati tra il 25 e il 30 settembre. Sul lavoro, sii veloce ed energico: ci saranno delle opportunità in arrivo. È consigliabile evitare investimenti rischiosi per oggi.

SCORPIONE

Per voi Scorpioni sarà un momento equilibrato; la Luna in Bilancia vi porterà serenità. Rilassatevi con elementi legati all’acqua. L’amore sarà intenso e genuino, favorevole alle emozioni condivise. Urano porterà qualche contrattempo nel lavoro ma Plutone promette buone finanze.

SAGITTARIO

L’orizzonte astrale promettente di oggi ti porterà entusiasmo e generosità. In amore, le passioni scoppieranno per i single dell’ultima decade mentre nuove emozioni arriveranno per quelli nati a novembre. Sul lavoro, pianifica le cose con lungimiranza grazie alla presenza della Luna in Bilancia. Potrai aspettarti piccole soddisfazioni economiche in arrivo.

CAPRICORNO

Il cielo sarà variabile con momenti di tranquillità alternati a momenti di nervosismo. La sera sarà tranquilla grazie all’armonia del Sole per la terza decade del Capricorno. Non trascurare la salute. L’amore sarà intenso con un possibile ritorno di fiamma. L’ambizione nel lavoro crescerà ma bisogna mantenere una certa moderazione nelle pretese.

ACQUARIO

Nettuno e Plutone saranno i tuoi alleati astrali; sosterranno le tue trasformazioni positive nell’aspetto esteriore ed esprimeranno il tuo lato sociale. Avrai successo sia nel campo professionale che familiare con buone prospettive economiche in vista. L’amore si risolverà con ironia, mentre il lavoro si consoliderà evitando per ora i contrasti planetari.

PESCI

L’oroscopo di oggi promette risultati positivi per il tuo segno nonostante qualche ostacolo planetario. Urano ti supporterà con energia e dinamismo mentre Nettuno ti conferirà un fascino magnetico. Saturno ti darà la forza necessaria per superare le sfide che incontrerai.