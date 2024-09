Una nuova giornata si prepara ad iniziare: sarà un giorno da ricordare? Ti sorrideranno il lavoro, l’amore e le finanze? Ecco cosa potrebbe accadere nell’oroscopo del 9 settembre per il tuo segno zodiacale.

L’oroscopo di lunedì 9 settembre: le previsioni per ogni segno zodiacale

ARIETE

Potresti sentirti leggermente frenato dai passaggi planetari, ma sarai guidato dalla tua intelligenza e serenità. Dedica attenzione alle relazioni familiari. In amore, sii sensibile ai cambiamenti di umore del partner. Successi nel lavoro in arrivo e sii prudente con le finanze.

TORO

Una salute forte e uno spirito sereno ti accompagnano, favorito da Plutone. L’aspetto emotivo è ottimo: una comunicazione fluida con il partner; fai attenzione ai momenti di gelosia. Marte, Urano, Saturno, Plutone e Sole promettono supporto nel lavoro, ma sii cauto nelle tue azioni per raggiungere obiettivi ambiziosi. Con Urano nel tuo segno, le finanze sono favorevoli.

GEMELLI

L’energia di oggi promette movimenti favorevoli e interesse per la spiritualità. Chi è nato tra il 4 e il 14 giugno potrebbe sentirsi attratto dalle filosofie orientali e dai culti alternativi. Tuttavia, Saturno, Sole e Nettuno potrebbero creare ostacoli nelle dinamiche familiari e genitoriali.

CANCRO

La tua intuizione e capacità di percepire le atmosfere rimangono forti grazie alla Luna. In amore, vivrai passioni antiche o recenti, sfruttando al massimo le opportunità offerte. Sul lavoro, sarai apprezzato per la tua efficienza e organizzazione, con buone prospettive per il futuro. Sii cauto negli investimenti a lungo termine per gestire al meglio le risorse.

LEONE

Un vantaggioso transito con Venere ti assiste, migliorando vari aspetti della tua vita. In amore, sii moderato e saggio; sul lavoro, mantieni l’equilibrio e mostra gentilezza. Fai attenzione alle finanze, evita rischi e rimanda spese impulsive.

VERGINE

Un periodo di grande astuzia, strategia e determinazione per il tuo segno. Mostra il tuo affetto senza timori in amore. Al lavoro, la tua profonda mentalità e l’autoironia ti distinguono. Le finanze sono fortunate grazie a Plutone e Urano.

BILANCIA

Un orizzonte limpido con Sole e Venere garantiscono successi mondanamente riconosciuti. Evita attività stancanti a causa dell’opposizione di Plutone. Venere porta incontri inattesi, i single avanti! Il lavoro sarà attivo e positivo con cambiamenti favorevoli in vista. Sono autorizzate spese extra per il piacere personale.

SCORPIONE

La Luna ti rende intuitivo ed affettuoso, valorizzando le tue qualità innate. Amore armonioso con Marte per i compleanni dal 24 al 29 ottobre. Saturno ti aiuta sul lavoro mentre Urano ti invita alla prudenza finanziaria.

SAGITTARIO

La Luna potenzia la logica promettendo un settembre dinamico ed energetico. Giove stimola cambiamenti per chi è nato tra il 4 e il 10 dicembre. In amore, ascolta attentamente ed opera con diplomazia e determinazione. La fortuna ti sorride.

CAPRICORNO

Plutone ti supporta con energia favorendo successi sportivi per gli uomini della terza decade. Il Sole in Vergine apporta equilibrio e pragmatismo nella tua vita. In famiglia, usa il buon senso per risolvere le questioni. L’amore sarà intenso ed il lavoro apprezzato con riconoscimenti in arrivo.

ACQUARIO

L’Acquario è festeggiato da Venere e beneficia di Giove, resistendo con forza agli imprevisti di Urano. Amore inaspettato e lavoro raffinato grazie alla vicinanza di Saturno. Sii prudente con le finanze a causa dell’ostilità di Urano, evitando spese azzardate.

PESCI

Venere e Saturno favoriscono il benessere fisico ed emotivo mentre Plutone e Nettuno ampliano le tue ambizioni. Dà priorità al recupero delle energie attraverso l’attività fisica ed i momenti di intimità di coppia. Sii cauto con le finanze evitando spese eccessive./