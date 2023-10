Oroscopo di martedì 10 ottobre: le previsioni segno per segno

Scopriamo tutte le previsioni per la giornata di oggi, 10 ottobre, per tutti i segni zodiacali.

Scopriamo insieme qualche previsione per la giornata di oggi, martedì 10 ottobre 2023, per tutti i segni zodiacali. Ci sono molte novità inaspettate nell’ambito del lavoro, della salute e dell’amore.

Ariete: il transito di Mercurio porterà un po’ di fatica, con tanti impegni e agitazione. Da un lato significa che siete pronti a rimettervi in gioco, ma dall’altro è il caso di tenere conto delle esigenze del proprio fisico, senza esagerare. Sicuramente ci saranno grandi novità. In amore dovrete prendere delle decisioni;

Toro: con Giove nel segno, ci saranno sicuramente situazioni importanti. Questo, però, potrebbe aumentare lo stress. Non avete ancora trovato la vostra serenità interiore e potrebbero esserci alcune preoccupazioni, ma riuscirete a risolvere tutto da soli, seguendo anche la vostra fase di ribellione;

Gemelli: sarete un po’ stanchi e nervosi, ma è importante che cercate sempre di mantenere la calma. Avrete un po’ di impegni lavorativi pesanti, ma riuscirete a fuggire via con la mente come solo voi sapete fare;

Cancro: vi sentirete messi alla prova ma sarete anche travolti dalla vostra passionalità. Otterrete sicuramente grandi soddisfazioni, seguendo soprattutto i vostri progetti;

Leone: vi piace scommettere su voi stessi e dimostrare quanto valete. Ci saranno momenti di tensione, ma siete sempre pronti a raggiungere i vostri obiettivi. Cercate di dare anche spazio all’amore, perché i sentimenti non vanno trascurati;

Vergine: seguite sempre i vostri progetti, cercando anche di fare affidamento sulle altre persone. Potreste non sentirvi troppo a vostro agio per via delle tante responsabilità;

Bilancia: riuscirete a risolvere qualche situazione fastidiosa e sarà tempo di dare importanza all’amore e ai sentimenti. Cercate di impegnarvi al massimo in ogni ambito;

Scorpione: è il periodo migliore per dedicarvi ai sentimenti, sia positivi che negativi. Avrete nuove prove da dover affrontare sul lavoro, ma ci saranno moltissime buone notizie;

Sagittario: cercate di ritrovare un po’ di tranquillità e superare qualche conflitto che vi agita. Sarete un po’ nervosi e insicuri, ma potrete farcela solo con le vostre forze;

Capricorno: avrete pensieri costruttivi anche di fronte a qualche problema. Riuscirete a dare il meglio di voi e anche a liberare la vostra mente, trovando sempre la forza dentro di voi per fare tutto ciò che volete;

Acquario: meglio evitare di lasciarsi coinvolgere in situazioni confuse. Cercate di tenere lontano chi pretende troppo da voi senza dare nulla in cambio. Avrete molti progetti personali, che potrebbero portare ottimi risultati;

Pesci: cercate di farvi scivolare addosso le cose, in attesa di una risposta che sta per arrivare. Avrete modo anche di riprendere in mano qualche progetto passato, con grandi successi all’orizzonte.