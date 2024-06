A dominare l’oroscopo della giornata di oggi, martedì 18 giugno 2024, è l’elemento acqua. Il segno più fortunato sarà quello del Cancro, mentre quello più sfortunato sarà il Toro.

L’oroscopo di oggi, martedì 18 giugno 2024: il segno più fortunato (e quello più sfortunato)

Nella giornata di oggi il segno con più fortuna sarà il Cancro, mentre il Toro non avrà la Dea bendata dalla sua parte. Scopriamo le previsioni segno per segno:

Ariete: l’amore non sarà il vostro chiodo fisso e dovrete cercare di non farvi stressare troppo dal lavoro. La fortuna ci sarà, ma non così tanta da prendere decisioni troppo importanti;

Toro: sarete pronti per agire e reagire, ma la fortuna non sarà dalla vostra parte, per cui sarà meglio cercare di non esagerare. Non sarete al top in amore, ma neanche sul lavoro, per cui cercate di trascorrere la giornata senza tirare troppo la corda;

Gemelli: l’amore vi ha completamente travolto. Solitamente provate dei sentimenti estremamente forti e coinvolgenti. Cercate di non lasciarvi soffocare troppo dalla vostra voglia di colpi di scena e godetevi la vostra routine anche per quanto riguarda i sentimenti;

Cancro: avrete una giornata piena di fortuna. Sarete al top in amore e riuscirete a fare grandi progetti sul lavoro. Questa è la giornata giusta per mettervi al primo posto e per ascoltare la vostra emotività;

Leone: avrete modo di togliervi qualche sassolino dalla scarpa e sarete davvero diretti e spregiudicati nella giornata di oggi. Cercate di non aspettarvi troppi complimenti, come siete soliti fare;

Vergine: sarete molto fortunati e potrete provare a cercare la vostra anima gemella. Ci saranno incastri perfetti in amore e sarete molto lodati anche sul lavoro;

Bilancia: non sarà la giornata giusta per prendere decisioni drastiche. Sarete in pausa per quanto riguarda l’amore e dovrete camminare in punta di piedi nel mondo del lavoro;

Scorpione: vi sentirete particolarmente rispettati e questo vi farà stare bene. Sarete molto dolci e romantici in amore, ma sul lavoro avrete una grande dialettica e sarete particolarmente duri;

Sagittario: sarà una giornata ricca di colpi di scena e sorprese, ma la vostra fortuna sarà limitata per cui è meglio non tirare troppo la corda. Cercate di concentrarvi sulle piccole cose;

Capricorno: oggi sarà il caso di evitare le discussioni. Non andate a cercare il confronto perché potrebbe stressarvi troppo. Sarete in fase di allenamento in amore e dovrete evitare le prese di posizione sul lavoro;

Acquario: il vostro lato più piccante si è decisamente spento, ma non dovrete disperare perché potreste ritrovarlo presto. Cercate di rassegnarvi alle temperature tiepide per quanto riguarda la passione e non annoiatevi troppo sul lavoro;

Pesci: avrete grande fortuna nella giornata di oggi. L’amore sarà una vera e propria favola e sarete dei grandi protagonisti anche sul lavoro. Sarà il momento giusto per pensare ai vostri desideri.