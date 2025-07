Gemelli : il romanticismo sarà alle stelle questo fine settimana! Soprattutto la giornata di sabato sarà per alcuni di voi davvero indimenticabile, proposta di matrimonio in arrivo?

Leone: weekend all’insegna del malumore, vi sembrerà che nulla stia andando come avete pianificato. Cercate quindi di sfruttare questi due giorni per guardarvi dentro e capire dove avete sbagliato.

Scorpione: non è un periodo fortunato in amore per voi, soprattutto per i single. Domenica però sarà una giornata super divertente da passare insieme agli amici di sempre.