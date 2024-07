L’oroscopo di oggi, martedì 2 luglio 2024, svela importanti previsioni nell’ambito dell’amore e del lavoro, per molti segni zodiacali. Quale sarà il più fortunato?

Oroscopo di martedì 2 luglio 2024: le previsioni per ogni segno zodiacale

Nell’oroscopo di oggi, martedì 2 luglio 2024, si parla di grandi novità e grandi progetti. Il segno più fortunato del giorno è la Vergine, mentre il segno più sfortunato è lo Scorpione. Scopriamo tutte le previsioni della giornata.

Ariete: è la giornata giusta per prendersi una pausa dalle situazioni particolarmente impegnative. Ogni tanto è concesso fermarsi un attimo e non solo per quanto riguarda le questioni amorose, ma anche sul lavoro;

Toro: giornata di grande godimento, in cui vi sentirete di essere in grado di trovare qualsiasi soluzione a ciò che vi tormenta. Vi lascerete andare in amore e punterete sulla vostra creatività sul lavoro;

Gemelli: avrete idee davvero geniali, che potrebbero cambiare le cose a voi e anche agli altri. Siete sempre pronti quando si tratta di storie d’amore piene di leggerezza e romanticismo, ma sarete anche molto concentrati nei vostri progetti;

Cancro: sarete super protettivi con le persone che amate, come sempre. Siete particolarmente sensibili e sentimentali e questa è sicuramente una caratteristica speciale;

Leone: siete pronti ad andare su tutte le furie con poco, per cui tenetevi alla larga da chi vuole solo provocarvi. Per quanto riguarda l’amore, non sarà una vostra priorità, ma sarete abbastanza nervosi e polemici anche sul lavoro;

Vergine: sarà la vostra giornata, piena di fortuna e di novità. Avrete tanti progetti a cui pensare e sarete pronti al successo, sia in amore che sul lavoro;

Bilancia: faticherete un po’ a trovare il vostro equilibrio, ma sarete pronti a provarci in tutti i modi. L’amore non sarà semplice, così come il lavoro, che sarà particolarmente stressante;

Scorpione: avrete i nervi a fior di pelle e la fortuna non sarà dalla vostra parte. Cercate di mantenere la calma e di non perdere troppo le staffe, perché potreste pentirvene. Sarà difficile mantenere il controllo, ma è importante provarci;

Sagittario: avete delle aspettative sentimentali decisamente molto alte, per questo rischiate di rimanere delusi. Questo non significa che non ci siano possibilità di un amore come quello nei film. Per il momento sarete più concentrati sul lavoro;

Capricorno: dolcezza e tenerezza saranno il tuo punto forte nella giornata di oggi. Cercate di non parlare in pubblico, però, soprattutto se si tratta di questioni lavorative, perché sarete particolarmente ansiosi;

Acquario: oggi non è la giornata giusta per perdere il controllo. Cercate di non perdere del tutto la pazienza, anche se sarete particolarmente tormentati. Sul lavoro evitate ancora di più perdite di controllo;

Pesci: sarà una giornata piena di gesti romantici, in cui sarete davvero molto sensibile e le storie d’amore andranno alla grande. Amate i gesti semplici e siete pronti a lasciarvi andare alle emozioni più intense.