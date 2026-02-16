Scopriamo insieme l’oroscopo per la giornata di domani, martedì 17 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.

La Luna nuova in Acquario aumenterà la sensibilità, non solo per i segni di Aria. Una settimana quindi di forte introspezione, un pò per tutti.

Secondo le stelle, per la giornata di domani, martedì 17 febbraio 2026, il segno più fortunato sarà quello del Toro.

Ariete: giornata nel complesso positiva, in particolare in ambito lavorativo, tanto che alcuni di voi potrebbero ricevere una proposta davvero super allettante dall’estero.

Toro: a vincere il “premio” di segno più fortunato delle giornata siete proprio voi. Domani infatti le stelle sono dalla vostra parte, tanta fortuna specie sul lavoro, è il giorno ideale per tentare una nuova occupazione più stimolante.

Gemelli: domani sarà una giornata all’insegna di stanchezza e malumore, che si ripercuoterà sul lavoro e anche sugli affetti. Cercate di non prendervela per ogni piccola cosa.

Cancro: una giornata positiva, una giornata di introspezione, nella quale sentirete il bisogno di guardarvi dentro nel profondo e capire se la strada che avete intrapreso è quella giusta per voi.

Leone: giornata molto difficile quella di domani dal punto di vista sentimentale, con discussioni che potrebbero anche portarvi a una chiusura o a una pausa dalla relazione.

Vergine: attenzione a imprevisti e contrattempi in ambito lavorativo che rischieranno di mettervi non solo di cattivo umore ma anche di non farvi performare come siete soliti fare.

Bilancia: quella di domani sarà nel complesso una giornata senza intoppi e imprevisti particolari. Sia sul lavoro che a livello affettivo sarà dunque una giornata serena e tranquilla.

Scorpione: giornata molto tesa a livello affettivo, non solo con il partner ma, alcuni di voi, potrebbero trovarsi a discutere anche con una caro amico, per questioni irrisolte del passato.

Sagittario: domani sarà probabilmente per molti di voi l’unica giornata serene e tranquilla, in una settimana caratterizzata dalle tensioni a livello emotivo e anche lavorativo.

Capricorno: giornata a due facce, inizierà all’insegna del nervosismo ma, già dal primo pomeriggio tornerà il buonumore grazie a una splendida notizia da una persona a voi cara.

Acquario: che bella giornata vi aspetta! Ricca di emozioni e anche colpi di scena inaspettati, come una telefonata da qualcuno a cui tenete molto e che non sentivate da tempo.