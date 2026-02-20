Scopriamo insieme l’oroscopo per la giornata di domani, sabato 21 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.

Le stelle domani invitano tutti a momenti di riflessione e di introspezione, è ora di fare un punto di questi primi due mesi del 2026.

State seguendo i vostri buoni propositi? Intanto per la giornata di domani, sabato 21 febbraio 2026, il segno più fortunato secondo l’oroscopo è quello del Capricorno.

Ecco l’oroscopo di domani, sabato 21 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale:

Ariete: sarà un sabato un pò sottotono, non siete dell’umore migliore e avrete poca voglia di uscire a divertirvi con gli amici di sempre. E’ bene dunque sfruttare questa giornata per riflettere e recuperare le energie.

Toro: un sabato all’insegna del divertimento e dello svago facendo ciò che più amate. Cercate però di non stancarvi troppo, il vostro corpo ha infatti bisogno anche di sano riposo dopo la settimana lavorativa.

Gemelli: che sabato di passione vi aspetta! Alcuni di voi potrebbero anche ricevere una sorpresa dal partner davvero inaspettata che vi farà sentire al settimo cielo.

Cancro: una sabato all’insegna della tranquillità e degli affetti più cari. E’ stata una settimana lavorativamente parlando davvero impegnativa, vi meritate del sano relax.

Leone: domani attenzione perché verso sera da una incomprensione potrebbe nascere una discussione accesa con il partner, che potrebbe davvero rovinarvi l’intero fine settimana.

Vergine: un sabato di introspezione, di riflessioni e anche di decisioni importanti. Ci sono troppe cose che non vi vanno giù, è ora di mettere la parola fine su diversi punti.

Bilancia: sarà un sabato all’insegna dell’avventura e dello sport, che sia una giornata sugli sci o anche solo una lunga passeggiata in mezzo alla natura. Stare all’aria aperta vi farà super bene.

Scorpione: dopo una settimana ricca di soddisfazioni, domani sarà una giornata all’insegna di stanchezza e nervosismo, è bene quindi cercare di stare il più tranquilli possibile.

Sagittario: un sabato nel complesso sereno, anche se un imprevisto mattutino potrebbe mettervi di cattivo umore. Starà a voi saperlo affrontare con lo spirito giusto.

Capricorno: siete voi il segno più fortunato del sabato. Una sorpresa davvero inaspettata potrebbe arrivare nel pomeriggio o la sera. Un sabato anche perfetto per chi è in coppia.

Acquario: riposo, riposo e riposo. Deve essere questa la parola d’ordine per domani, altrimenti rischiate di rovinarvi la domenica e di affrontare male la prossima settimana.