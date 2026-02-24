Scopriamo insieme l’oroscopo per la giornata di domani, mercoledì 25 febbraio 2026 per ogni segno zodiacale.

Con la Luna in Gemelli, i segni di Aria, e non solo, vivranno una giornata di grande creatività. Il segno più fortunato della giornata di domani, mercoledì 25 febbraio 2026, sarà quello della Bilancia! Vediamo ora le previsioni segno per segno.

Ecco l’oroscopo della giornata di domani, mercoledì 25 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale:

Ariete: giornata molto intensa a livello lavorativo, i compiti a voi assegnati saranno più del solito ma, grazie alla vostra pazienza e determinazione, riuscirete a portarli tutti a termine.

Toro: giornata così così, siete di cattivo umore e niente vi sembrerà andare come desiderate. Domani sarà inoltre una giornata molto nervosa, cercate quindi di dedicare il tempo libero a ciò che vi fa star bene.

Gemelli: quanta creatività per la giornata di domani! Se lavorate nel mondo dell’arte in generale beh, domani sarà davvero una giornata da sfruttare al massimo!

Cancro: domani sarà una giornata da dedicare al dialogo, ci sono cose non dette che è ora di tirare fuori e togliervi finalmente quel peso che vi portare dietro da troppo tempo.

Leone: giornata nel complesso tranquilla e serena, tutto procede a gonfie vele e nulla sembrerà poter cambiare in peggio il vostro umore. Possibile sorpresa romantica in serata.

Vergine: tanta stanchezza per la giornata di domani, vi sembrerà di far fatica a fare qualsiasi cosa, anche le cose che amate. Cercate dunque, appena potete, di dedicarvi a del sano riposo.

Bilancia: la fortuna domani sarà tutta dalla vostra parte, in particolare per i single: se c’è qualcuno che vi piace beh, è arrivato il momento di farvi avanti! Le stelle sono tutte con voi!

Scorpione: giornata decisamente sottotono, è un periodo molto impegnativo a livello lavorativo e la stanchezza comincia piano piano a farsi sentire. Attenzione a possibili malintesi con il partner in serata.

Sagittario: nel complesso quella di domani sarà una giornata positiva, sia sul lavoro sia in ambito sentimentale. E’ un periodo sereno e tranquillo, non c’è nulla che vi preoccupa più di tanto.

Capricorno: che bella giornata quella di domani! L’umore è alle stelle e tutto vi sembrerà andare nel modo migliore. Domani sarà anche una giornata importante sul lavoro, grandi soddisfazioni in vista.

Acquario: nel complesso una giornata serena, soprattutto a livello lavorativo sarà una giornata davvero molto produttiva, tanto che alcuni di voi potrebbero ricevere una promozione.