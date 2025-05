Ariete: ottima settimana in vista, Venere è dalla vostra parte e porterà grandi novità per i single, che potrebbero conoscere qualcuno di speciale. Anche sul lavoro settimana top, piena di soddisfazioni.

Toro: settimana fortunata per quanto riguarda il lavoro, alcuni di voi potrebbero infatti ricevere una proposta di collaborazione molto interessante. In amore qualche problema nella coppia, per colpa della troppa gelosia.