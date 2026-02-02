Scopriamo insieme l’oroscopo per la settimana dal 2 all’8 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 2-8 febbraio 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 2 all’8 febbraio 2026 sono Gemelli, Bilancia e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Leone e Sagittario.
Oroscopo settimana 2-8 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana dal 2 all’8 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale:
-
Ariete: settimana no, soprattutto a livello sentimentale, litigi e discussioni con il partner potrebbero essere infatti all’ordine del giorno. Anche sul lavoro possibili diversi imprevisti.
-
Toro: settimana lavorativamente molto positiva, ricca di soddisfazioni personali. Per quanto riguarda l’amore settimana all’insegna della stabilità di coppia.
-
Gemelli: super settimana in vista, l’amore procede a gonfie vele, tanto che alcuni di voi potrebbero prendere decisioni importanti insieme per il futuro. Anche sul lavoro settimana top.
-
Cancro: settimana a due facce, l’umore non sarà dei migliori specialmente a inizio settimana, poi le cose piano piano miglioreranno. Attenzione a un forte nervosismo martedì.
-
Leone: settimana difficile, da ogni punto di vista ma specialmente sul lavoro, dove imprevisti e contrattempi potrebbero essere all’ordine del giorno. Anche in amore settimana sottotono.
-
Vergine: settimana nel complesso serena e tranquilla, non mancheranno gli imprevisti ma nulla che non riuscirete a risolvere per il meglio. Mercoledì giornata molto fortunata.
-
Bilancia: settimana molto positiva, specialmente in ambito lavorativo, dove alcuni di voi potrebbero ricevere una promozione o una nuova proposta di collaborazione, magari all’estero.
-
Scorpione: settimana a due facce, positiva per quanto riguarda il lavoro, con tante soddisfazioni personali, così così per quanto riguarda l’amore, con possibili malintesi col partner.
-
Sagittario: non sarà una settimana facile, le stelle infatti vi voltano le spalle, specialmente in amore. Anche sul lavoro settimana faticosa, dove farete fatica a performare come sapete fare.
-
Capricorno: che bella settimana vi attende! Le stelle sono con voi, grandi opportunità lavorative vi attendono, e anche in amore le cose non potrebbero andare meglio.
-
Acquario: in amore le cose procedono a gonfie vele, proposta di convivenza in arrivo? Sul lavoro invece sarà una settimana non semplicissima a causa di diversi imprevisti.
-
Pesci: settimana nel complesso tranquilla, senza troppi intoppi. Attenzione solamente a un eccessivo nervosismo nella giornata di giovedì che potrebbe ripercuotersi sia sul lavoro sia sulle vostre relazioni interpersonali.