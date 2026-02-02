Scopriamo insieme l’oroscopo per la settimana dal 2 all’8 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 2-8 febbraio 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 2 all’8 febbraio 2026 sono Gemelli, Bilancia e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo settimana 2-8 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana dal 2 all’8 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale: