L'oroscopo della settimana dal 2 all'8 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

oroscopo settimana 2 8 febbraio 2026

Cosa riservano le stelle questa settimana? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamolo insieme.

Scopriamo insieme l’oroscopo per la settimana dal 2 all’8 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 2-8 febbraio 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 2 all’8 febbraio 2026 sono Gemelli, Bilancia e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo settimana 2-8 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana dal 2 all’8 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale:

  • Ariete: settimana no, soprattutto a livello sentimentale, litigi e discussioni con il partner potrebbero essere infatti all’ordine del giorno. Anche sul lavoro possibili diversi imprevisti.

  • Toro: settimana lavorativamente molto positiva, ricca di soddisfazioni personali. Per quanto riguarda l’amore settimana all’insegna della stabilità di coppia.

  • Gemelli: super settimana in vista, l’amore procede a gonfie vele, tanto che alcuni di voi potrebbero prendere decisioni importanti insieme per il futuro. Anche sul lavoro settimana top.

  • Cancro: settimana a due facce, l’umore non sarà dei migliori specialmente a inizio settimana, poi le cose piano piano miglioreranno. Attenzione a un forte nervosismo martedì.

  • Leone: settimana difficile, da ogni punto di vista ma specialmente sul lavoro, dove imprevisti e contrattempi potrebbero essere all’ordine del giorno. Anche in amore settimana sottotono.

  • Vergine: settimana nel complesso serena e tranquilla, non mancheranno gli imprevisti ma nulla che non riuscirete a risolvere per il meglio. Mercoledì giornata molto fortunata.

  • Bilancia: settimana molto positiva, specialmente in ambito lavorativo, dove alcuni di voi potrebbero ricevere una promozione o una nuova proposta di collaborazione, magari all’estero.

  • Scorpione: settimana a due facce, positiva per quanto riguarda il lavoro, con tante soddisfazioni personali, così così per quanto riguarda l’amore, con possibili malintesi col partner.

  • Sagittario: non sarà una settimana facile, le stelle infatti vi voltano le spalle, specialmente in amore. Anche sul lavoro settimana faticosa, dove farete fatica a performare come sapete fare.

  • Capricorno: che bella settimana vi attende! Le stelle sono con voi, grandi opportunità lavorative vi attendono, e anche in amore le cose non potrebbero andare meglio.

  • Acquario: in amore le cose procedono a gonfie vele, proposta di convivenza in arrivo? Sul lavoro invece sarà una settimana non semplicissima a causa di diversi imprevisti.

  • Pesci: settimana nel complesso tranquilla, senza troppi intoppi. Attenzione solamente a un eccessivo nervosismo nella giornata di giovedì che potrebbe ripercuotersi sia sul lavoro sia sulle vostre relazioni interpersonali.