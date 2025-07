Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 21 al 27 luglio 2025, per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati della settimana dal 21 al 27 luglio 2025 sono Gemelli, Scorpione e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Cancro e Vergine.

Ecco l’oroscopo della settimana dal 21 al 27 luglio 2025 per ogni segno zodiacale:

Ariete: grandi novità in arrivo dal punto di vista lavorativo! Alcuni di voi infatti potrebbero ottenere un aumento o firmare un nuovo contratto. In amore non è un gran periodo, le stelle vi voltano le spalle.

Toro: settimana difficile, piena di imprevisti che vi renderanno molto nervosi. Il consiglio è di sfruttare il tempo libero per fare attività che vi piacciono e che vi mettono di buon umore.

Gemelli: l’amore non potrebbe andare meglio! Sarà una settimana da incorniciare e, alcuni di voi, riceveranno, o faranno, la fatidica proposta! Anche sul lavoro settimana super.

Cancro: questa sarà forse la settimana più negativa della vostra estate, stanchezza e nervosismo infatti saranno protagonisti. Ma ricordate che è solo un momento passeggero.

Leone: se in amore sarà una settimana molto positiva, ricca di momenti carichi di passione e romanticismo, lo stesso non si può dire per il lavoro, sarà infatti una settimana difficile, soprattutto per i troppi incarichi assegnati.

Vergine: settimana decisamente difficile, in amore litigi e discussioni saranno all’ordine del giorno, soprattutto a causa della gelosia. Anche sul lavoro possibili discussioni con i colleghi.

Bilancia: settimana tranquilla e serena, in ambito lavorativo non ci saranno intoppi o imprevisti significativi, anche in amore la relazione procederà serenamente.

Scorpione: grandi notizie per i single! Potreste infatti conoscere una persona davvero speciale che vi farà battere forte il cuore! Sul lavoro settimana positiva, ricca di soddisfazioni.

Sagittario: settimana a due facce, sul lavoro andrà tutto a meraviglia, anzi alcuni di voi potrebbero ricevere una proposta di collaborazione super stimolante. In amore invece settimana no, troppe saranno le discussioni.

Capricorno: settimana all’insegna della pace interiore, state bene con voi stessi e ciò si ripercuoterà anche in ambito relazionale. Unica pecca, un pò di stanchezza, cercate di trovare il tempo per riposarvi.

Acquario: che settimana! I single riceveranno una telefonata inaspettata! Settimana super anche per chi è in coppia, saranno tanti i momenti magici da vivere col partner. Sul lavoro tutto ok.