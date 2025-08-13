La settimana di Ferragosto, dall’11 al 17 agosto, si prospetta ricca di energie contrastanti: opportunità da cogliere e sfide da affrontare si intrecciano in ogni ambito della vita. Che tu stia programmando una pausa estiva, vivendo nuovi progetti professionali o coltivando relazioni importanti, i pianeti avranno un ruolo chiave nel guidarti. Scopriamo insieme cosa riserva l’oroscopo di questa settimana per ogni segno, tra momenti di fortuna, decisioni cruciali e consigli pratici per vivere al meglio questi giorni estivi.

Oroscopo della settimana di Ferragosto dall’11 al 17 agosto: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati della settimana di Ferragosto 2025 sono Pesci, Gemelli e Scorpione, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Capricorno e Bilancia.

Oroscopo della settimana di Ferragosto dall’11 al 17 agosto: consigli e previsioni per ogni segno

Con Ferragosto alle porte, le stelle ci guidano su come ogni segno zodiacale potrebbe vivere questo periodo. Ecco una panoramica completa, con spunti su amore, fortuna e opportunità per ciascuno dei segni.

Ariete: Ferragosto potrebbe portare qualche tensione nelle relazioni e piccoli contrattempi. Meglio mantenere la calma e evitare discussioni, soprattutto con amici e partner.

Toro: settimana positiva per i sentimenti, con momenti di complicità e serenità. Sul fronte lavoro, attenzione alle scadenze: qualche imprevisto è possibile.

Gemelli: energia e fortuna sono in aumento. Possibili incontri piacevoli e nuove opportunità, sia personali che professionali. Un buon momento per fare nuove conoscenze.

Cancro: periodo di introspezione e riflessione. Buone energie in amore, ma qualche decisione importante potrebbe richiedere attenzione e pazienza.

Leone: settimana di entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Possibili sorprese positive e riconoscimenti sul lavoro. In amore, momenti di passione e divertimento.

Vergine: Ferragosto richiede attenzione ai dettagli e alla comunicazione. Piccoli malintesi sono possibili, ma con calma si risolvono senza problemi.

Bilancia: possibili tensioni nelle relazioni. Meglio evitare conflitti e concentrarsi sul mantenere l’armonia. Periodo più favorevole per la riflessione personale che per le grandi decisioni.

Scorpione: settimana intensa e carica di emozioni. Opportunità di cambiamento e nuove esperienze, soprattutto in ambito sentimentale. Buon momento per prendere iniziative.

Sagittario: energia in crescita e voglia di avventura. Buone prospettive per viaggi o nuove esperienze, con incontri piacevoli e opportunità di divertimento.

Capricorno: settimana più tranquilla e introspettiva. Meglio evitare tensioni inutili e concentrarsi su momenti di relax. Possibili ritardi o piccoli ostacoli sul lavoro.

Acquario: ferragosto porta idee originali e creatività. Opportunità di socializzare e fare nuove conoscenze. Buon momento per progetti innovativi.

Pesci: settimana fortunata e piena di emozioni positive. In amore, possibilità di incontri interessanti; nella vita personale e professionale, colpi di fortuna e nuove opportunità.