Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 15 al 19 settembre 2025, per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati della settimana dal 15 al 19 settembre 2025 sono Toro, Cancro e Scorpione, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Bilancia e Acquario.

Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 15 al 19 settembre 2025, per ogni segno zodiacale:

Ariete: con Mercurio in opposizione non sarà una settimana semplice dal punto di vista lavorativo, diversi saranno infatti gli imprevisti che vi troverete ad affrontare. In amore settimana tranquilla.

Toro: che bella settimana in vista! Siete pieni di energia e voglia di fare, sul lavoro alcuni di voi potrebbero ricevere una proposta davvero intrigante, e anche in amore chi è in coppia vivrà momento davvero unici.

Gemelli: settimana difficile, litigi e discussioni saranno infatti all’ordine del giorno con il partner, ma attenzioni anche a possibili litigi in famiglia. Sul lavoro settimana sottotono.

Cancro: dopo due settimane così così, ecco che torna il sereno nella vostra vita. Le stelle sono nuovamente con voi e vi regaleranno una settimana magica, tra passione, romanticismo e opportunità lavorative.

Leone: settimana a due facce, positiva in ambito sentimentale, grandi occasioni per i single! Così così invece sul lavoro, dove potreste andare incontro a contrattempi davvero inaspettati.

Vergine: settimana nel complesso tranquilla, nulla da segnalare per quanto riguarda la sfera affettiva, mentre attenzione a qualche screzio possibile con i colleghi.

Bilancia: non sarà una settimana facile, stanchezza e nervosismo infatti vi metteranno i bastoni tra le ruote e potrebbero creare problemi sia sul lavoro sua nel privato.

Scorpione: settimana molto positiva, soprattutto in ambito lavorativo. Alcuni di voi infatti potrebbero ricevere una proposta di collaborazione all’estero davvero super interessante.

Sagittario: settimana positiva a livello lavorativo, qualche problema in più a livello personale, sia con il partner che con gli amici. Cercate di non prendere tutto troppo sul personale.

Capricorno: settimana serena, in amore le cose procedono a gonfie vele e, anche per i single, potrebbero esserci occasioni interessanti. Qualche intoppo sul lavoro ma nulla di preoccupante.

Acquario: imprevisti e difficoltà potrebbero essere all’ordine del giorno, non sarà un settimana semplice, anche perché l’umore sarà molto basso. Cercate di dedicare il tempo libero a qualcosa di rigenerante.