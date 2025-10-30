Home > Oroscopo > Oroscopo weekend 1-2 novembre 2025: le previsioni segno per segno

Oroscopo weekend 1-2 novembre 2025: le previsioni segno per segno



Cosa riservano le stelle questo fine settimana? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamolo insieme.

Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend 1-2 novembre 2025 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo weekend 1-2 novembre 2025: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati del weekend dell’1 e 2 novembre 2025 sono Ariete, Leone e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo weekend 1-2 novembre 2025: le previsioni per ogni segno zodiacale

Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend dell’1 e 2 novembre 2025, per ogni segno zodiacale:

  • Ariete: fine settimana positivo, ricco di divertimento con gli amici di sempre. Domenica giornata da dedicare alla famiglia, soprattutto se nell’ultimo periodo l’avete un pò trascurata.

  • Toro: dopo settimane stancanti è tempo di ricaricare le energie. Consigliate quindi attività rilassanti, passeggiate in mezzo alla natura e tanto riposo in vista dei prossimi mesi.

  • Gemelli: fine settimana sottotono all’insegna del nervosismo all’interno della coppia, con litigi e discussioni che potrebbero anche mettere in dubbio la relazione.

  • Cancro: fine settimana a due facce, sabato sarà una giornata un pò sottotono, dove l’umore non sarà dei migliori. Domenica invece le stelle vi sorridono e vi regaleranno una piacevole giornata.

  • Leone: ottimo weekend in vista, alcuni di voi proprio in questi due giorni riceveranno una notizia inaspettata che potrebbe cambiare in meglio la vostra vita futura.

  • Vergine: weekend all’insegna della serenità, sia nella coppia sia in famiglia. Attenzione solamente a un pò di nervosismo domenica sera, cercate di non prendervela per ogni piccola cosa.

  • Bilancia: sabato sarà una giornata super sentimentalmente parlando, passione e romanticismo saranno infatti super protagonisti. Domenica qualche intoppo di troppo.

  • Scorpione: il lavoro è la vostra priorità, anche nel fine settimana. Usate quindi questi due giorni per pianificare al meglio i vostri progetti. In amore periodo sfortunato.

  • Sagittario: weekend all’insegna del nervosismo e del cattivo umore. Tensioni all’interno della coppia, soprattutto a causa della troppa gelosia.

  • Capricorno: fine settimana nel complesso sereno, non mancheranno gli imprevisti ma nulla che non riuscirete a risolvere al meglio. Sabato sera sorpresa inaspettata.

  • Acquario: dopo un periodo un pò sottotono, le stelle cominciano a sorridervi nuovamente e vi regaleranno un piacevole fine settimana, all’insegna del divertimento e dell’amicizia.

  • Pesci: sabato giornata così così, il nervosismo potrebbe portare a dei problemi nelle vostre relazioni interpersonali, domenica invece giornata serena da trascorrere in compagnia.