Oroscopo weekend 1-2 novembre 2025: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati del weekend dell’1 e 2 novembre 2025 sono Ariete, Leone e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Scorpione e Sagittario.
Oroscopo weekend 1-2 novembre 2025: le previsioni per ogni segno zodiacale
Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend dell’1 e 2 novembre 2025, per ogni segno zodiacale:
Ariete: fine settimana positivo, ricco di divertimento con gli amici di sempre. Domenica giornata da dedicare alla famiglia, soprattutto se nell’ultimo periodo l’avete un pò trascurata.
Toro: dopo settimane stancanti è tempo di ricaricare le energie. Consigliate quindi attività rilassanti, passeggiate in mezzo alla natura e tanto riposo in vista dei prossimi mesi.
Gemelli: fine settimana sottotono all’insegna del nervosismo all’interno della coppia, con litigi e discussioni che potrebbero anche mettere in dubbio la relazione.
Cancro: fine settimana a due facce, sabato sarà una giornata un pò sottotono, dove l’umore non sarà dei migliori. Domenica invece le stelle vi sorridono e vi regaleranno una piacevole giornata.
Leone: ottimo weekend in vista, alcuni di voi proprio in questi due giorni riceveranno una notizia inaspettata che potrebbe cambiare in meglio la vostra vita futura.
Vergine: weekend all’insegna della serenità, sia nella coppia sia in famiglia. Attenzione solamente a un pò di nervosismo domenica sera, cercate di non prendervela per ogni piccola cosa.
Bilancia: sabato sarà una giornata super sentimentalmente parlando, passione e romanticismo saranno infatti super protagonisti. Domenica qualche intoppo di troppo.
Scorpione: il lavoro è la vostra priorità, anche nel fine settimana. Usate quindi questi due giorni per pianificare al meglio i vostri progetti. In amore periodo sfortunato.
Sagittario: weekend all’insegna del nervosismo e del cattivo umore. Tensioni all’interno della coppia, soprattutto a causa della troppa gelosia.
Capricorno: fine settimana nel complesso sereno, non mancheranno gli imprevisti ma nulla che non riuscirete a risolvere al meglio. Sabato sera sorpresa inaspettata.
Acquario: dopo un periodo un pò sottotono, le stelle cominciano a sorridervi nuovamente e vi regaleranno un piacevole fine settimana, all’insegna del divertimento e dell’amicizia.
Pesci: sabato giornata così così, il nervosismo potrebbe portare a dei problemi nelle vostre relazioni interpersonali, domenica invece giornata serena da trascorrere in compagnia.