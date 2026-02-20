Home > Oroscopo > L'oroscopo del weekend 21-22 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

L'oroscopo del weekend 21-22 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

oroscopo weekend 21 22 febbraio 2026

Cosa riservano le stelle per questo fine settimana? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamolo insieme.

Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 21 e 22 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.

Oroscopo weekend 21-22 febbraio 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend 21-22 febbraio 2026 sono Gemelli, Vergine e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Leone e Scorpione.

Oroscopo weekend 21-22 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo per il weekend 21-22 febbraio 2026 per ogni segno zodiacale:

  • Ariete: se sabato sarà all’insegna del malumore e della poca voglia di uscire, domenica sarà una giornata ricca di divertimento e di attività piacevoli.

  • Toro: weekend all’insegna del divertimento, seguire le vostre passioni vi farà sentire più vivi che mai. Occhio solo a un pò di nervosismo domenica sera.

  • Gemelli: sabato sarà una giornata all’insegna della passione e del romanticismo, domenica invece da dedicare al relax e alla famiglia.

  • Cancro: un weekend all’insegna del relax e del sano riposo, avete davvero bisogno di ricaricare le energie per vivere al meglio la prossima settimana.

  • Leone: weekend difficile per chi è in coppia, litigi e discussioni potrebbero infatti essere protagonisti di entrambe le giornate.

  • Vergine: sabato sarà una giornata di introspezione, mentre domenica via libero al sano divertimento assieme agli amici di sempre.

  • Bilancia: se sabato sarà all’insegna dell’avventura, attenzione a domenica perché un contrattempo potrebbe rovinare i vostri piani per la giornata.

  • Scorpione: un weekend all’insegna della stanchezza, è stata una settimana davvero intensa, è bene tirare un pò i freni e ricaricare le energie.

  • Sagittario: sabato sarà una giornata così così, con imprevisti e contrattempi. Domenica invece torna il sereno per una giornata in famiglia da ricordare.

  • Capricorno: sabato sarà una giornata super fortunata, piena di sorprese. Anche domenica tutto andrà come desiderate, senza intoppi.

  • Acquario: un sabato da dedicare alla ricarica delle vostre energie, domenica invece che ne dite di una bella gita fuori porta? Magari in montagna?

  • Pesci: sabato sarà una giornata di riflessioni profonde, mentre domenica spazio agli amici di sempre, col divertimento assicurato.