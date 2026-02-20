Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 21 e 22 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend 21-22 febbraio 2026 sono Gemelli, Vergine e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Leone e Scorpione.

Ecco l’oroscopo per il weekend 21-22 febbraio 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete: se sabato sarà all’insegna del malumore e della poca voglia di uscire, domenica sarà una giornata ricca di divertimento e di attività piacevoli.

Toro: weekend all’insegna del divertimento, seguire le vostre passioni vi farà sentire più vivi che mai. Occhio solo a un pò di nervosismo domenica sera.

Gemelli: sabato sarà una giornata all’insegna della passione e del romanticismo, domenica invece da dedicare al relax e alla famiglia.

Cancro: un weekend all’insegna del relax e del sano riposo, avete davvero bisogno di ricaricare le energie per vivere al meglio la prossima settimana.

Leone: weekend difficile per chi è in coppia, litigi e discussioni potrebbero infatti essere protagonisti di entrambe le giornate.

Vergine: sabato sarà una giornata di introspezione, mentre domenica via libero al sano divertimento assieme agli amici di sempre.

Bilancia: se sabato sarà all’insegna dell’avventura, attenzione a domenica perché un contrattempo potrebbe rovinare i vostri piani per la giornata.

Scorpione: un weekend all’insegna della stanchezza, è stata una settimana davvero intensa, è bene tirare un pò i freni e ricaricare le energie.

Sagittario: sabato sarà una giornata così così, con imprevisti e contrattempi. Domenica invece torna il sereno per una giornata in famiglia da ricordare.

Capricorno: sabato sarà una giornata super fortunata, piena di sorprese. Anche domenica tutto andrà come desiderate, senza intoppi.

Acquario: un sabato da dedicare alla ricarica delle vostre energie, domenica invece che ne dite di una bella gita fuori porta? Magari in montagna?