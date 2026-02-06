Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 7 e dell’8 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.
Oroscopo weekend 7-8 febbraio 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 7 e 8 febbraio 2026 sono Gemelli, Bilancia e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Leone e Scorpione.
Oroscopo weekend 7-8 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo del weekend del 7 e 8 febbraio 2026 per ogni segno zodiacale:
Ariete: weekend da dedicare al riposo e alla cura di sé, sia esteriore che interiore. E’ tempo di riflettere sui vostri obiettivi e su quello che volete davvero dalla vita.
Toro: fine settimana all’insegna del malumore e del nervosismo. Avete bisogno di riposo dopo un inizio anno frenetico. Sfruttate quindi questi due giorni per ricaricare le vostre energie.
Gemelli: romanticismo e passione saranno super protagonisti di questo fine settimana. Per chi è in coppia aspettatevi una sorpresa da parte del vostro partner!
Cancro: weekend due facce, se sabato sarà una giornata no, all’insegna del malumore, domenica invece il divertimento è assicurato, con tanti momenti pieni di spensieratezza.
Leone: non sarà un weekend particolarmente fortunato, dal punto di vista sentimentale possibile tensione nella coppia, tanto che alcuni di voi potrebbero far emergere dubbi sulla relazione.
Vergine: fine settimana nel complesso sereno e tranquillo, è tempo di fermarvi a riflettere, a domandarvi se state davvero seguendo i buoni propositi di inizio anno.
Bilancia: che bel fine settimana vi aspetta! Tanto divertimento assieme agli amici di sempre, in particolare nella giornata di domenica. Sabato invece da dedicare al partner, tra passione e romanticismo.
Scorpione: fine settimana così così, si alterneranno momenti super positivi, dove l’umore sarà alle stelle, ad altri in cui invece vi sembrerà che nulla vada come vorreste.
Sagittario: la famiglia sarà al centro di questo fine settimana, è tempo di trascorrere più tempo con i vostri cari, condividere un pasto o magari una bella gita fuori porta tutti insieme.
Capricorno: weekend con quale imprevisto di troppo, specialmente nella giornata di sabato, ma nel complesso sereno e tranquillo. Una bella passeggiata in mezzo alla natura è ciò che vi serve.
Acquario: tanta fortuna in questo weekend! E’ per voi un periodo magico, sotto ogni punto di vista, quindi è bene saperlo sfruttare al massimo, le stelle sono con voi!
Pesci: weekend positivo anche se dovete fare attenzione a un eccessivo nervosismo appena svegli, che potrebbe ripercuotersi nelle vostre relazioni interpersonali.