Cosa riservano le stelle questo fine settimana? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamolo insieme.

Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 7 e dell’8 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.

Oroscopo weekend 7-8 febbraio 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 7 e 8 febbraio 2026 sono Gemelli, Bilancia e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Leone e Scorpione.

Oroscopo weekend 7-8 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo del weekend del 7 e 8 febbraio 2026 per ogni segno zodiacale:

  • Ariete: weekend da dedicare al riposo e alla cura di sé, sia esteriore che interiore. E’ tempo di riflettere sui vostri obiettivi e su quello che volete davvero dalla vita.

  • Toro: fine settimana all’insegna del malumore e del nervosismo. Avete bisogno di riposo dopo un inizio anno frenetico. Sfruttate quindi questi due giorni per ricaricare le vostre energie.

  • Gemelli: romanticismo e passione saranno super protagonisti di questo fine settimana. Per chi è in coppia aspettatevi una sorpresa da parte del vostro partner!

  • Cancro: weekend due facce, se sabato sarà una giornata no, all’insegna del malumore, domenica invece il divertimento è assicurato, con tanti momenti pieni di spensieratezza.

  • Leone: non sarà un weekend particolarmente fortunato, dal punto di vista sentimentale possibile tensione nella coppia, tanto che alcuni di voi potrebbero far emergere dubbi sulla relazione.

  • Vergine: fine settimana nel complesso sereno e tranquillo, è tempo di fermarvi a riflettere, a domandarvi se state davvero seguendo i buoni propositi di inizio anno.

  • Bilancia: che bel fine settimana vi aspetta! Tanto divertimento assieme agli amici di sempre, in particolare nella giornata di domenica. Sabato invece da dedicare al partner, tra passione e romanticismo.

  • Scorpione: fine settimana così così, si alterneranno momenti super positivi, dove l’umore sarà alle stelle, ad altri in cui invece vi sembrerà che nulla vada come vorreste.

  • Sagittario: la famiglia sarà al centro di questo fine settimana, è tempo di trascorrere più tempo con i vostri cari, condividere un pasto o magari una bella gita fuori porta tutti insieme.

  • Capricorno: weekend con quale imprevisto di troppo, specialmente nella giornata di sabato, ma nel complesso sereno e tranquillo. Una bella passeggiata in mezzo alla natura è ciò che vi serve.

  • Acquario: tanta fortuna in questo weekend! E’ per voi un periodo magico, sotto ogni punto di vista, quindi è bene saperlo sfruttare al massimo, le stelle sono con voi!

  • Pesci: weekend positivo anche se dovete fare attenzione a un eccessivo nervosismo appena svegli, che potrebbe ripercuotersi nelle vostre relazioni interpersonali.