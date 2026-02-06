Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 7 e dell’8 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.

Oroscopo weekend 7-8 febbraio 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 7 e 8 febbraio 2026 sono Gemelli, Bilancia e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Leone e Scorpione.

Oroscopo weekend 7-8 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo del weekend del 7 e 8 febbraio 2026 per ogni segno zodiacale: