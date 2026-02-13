Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 14 e 15 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 14 e 15 febbraio 2026 sono Gemelli, Vergine e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Bilancia e Scorpione.

Ecco l’oroscopo per il weekend del 14 e 15 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale:

Ariete: nel complesso un weekend tranquillo e sereno, per chi è in coppia la sera di San Valentino sarà all’insegna del romanticismo, mentre i single si “consoleranno” con gli amici di sempre.

Toro: non sarà uno dei fine settimana più positivi del mese, anzi il malumore potrebbe essere protagonista, specie nella giornata di sabato. Domenica andrà un pò meglio, giornata da dedicare alle vostre passioni.

Gemelli: che weekend che vi aspetta! Per chi è in coppia sarà un San Valentino davvero indimenticabile, pieno di sorpresa e, chissà, anche di proposte inaspettate!

Cancro: sarà un fine settimana di introspezione, San Valentino potrebbe mettere di cattivo umore chi è single ma, tranquilli, presto l’amore busserà anche alla vostra porta!

Leone: weekend a due facce, sabato giornata dove vi sentirete pieni di energia e voglia di fare, tanto che per la sera di San Valentino molti di voi hanno preparato una super sorpresa al partner! Domenica invece giornata nervosa.

Vergine: passione e romanticismo saranno al centro i entrambi i giorni. La vostra vita di coppia procede talmente bene che, chi non lo ha già fatto, si sentirà pronto per il grande passo.

Bilancia: non sarà un fine settimana facile, per via di alcuni contrattempi e imprevisti che potrebbero rovinarvi le giornate, in particolare la sera di San Valentino. Starà a voi reagire nel modo giusto.

Scorpione: anche nel weekend degli innamorati il vostro primo pensiero è il lavoro ma, state attenti, il partner potrebbe risentirne e potrebbero scaturire litigi e discussioni.

Sagittario: la stanchezza accumulata durante la settimana si farà sentire ma passerete comunque un fine settimana molto piacevole, all’insegna dell’amore e anche del sano divertimento.

Capricorno: weekend super positivo, vi sentirete pieni di energia e di voglia di fare e ciò si ripercuoterà in maniera positiva anche nelle vostre relazioni interpersonali.

Acquario: il giorno di San Valentino scorrerà liscio e vi sentirete davvero amati dal partner. Attenzione però alla giornata di domenica dove il nervosismo potrebbe essere alle stelle.