Orrore a Palermo, un uomo uccide un gatto e lo mangia

Orrore a Palermo, dove un uomo uccide un gatto randagio e lo mangia.

Secondo le agghiaccianti notizie che arrivano dai media un giovane è stato fermato dalla polizia mentre stava addentando il povero animale in un’auto. Lo storico dell’agghiacciante vicenda è scarno ma orribile: la polizia era stata messa in guardia da alcuni residenti che avevano visto il giovane che nella notte fra domenica e lunedì scorsi stava inseguendo alcuni gatti di strada in via dell’Arsenale.

Uomo uccide un gatto e lo mangia

La pattuglia del commissariato di riferimento è giunta sul posto ed ha trovato l’uomo all’interno di un’auto abbandonata dove si era rifugiato per il maltempo.

Purtroppo l’uomo era intento a mangiare un gatto che aveva appena “ucciso e cucinato nella brace improvvisata in strada”.

Il coltello e il pasto in un’auto abbandonata

A quel punto i poliziotti, allertati proprio dai residenti, hanno notato anche il coltello con cui il giovane aveva compiuto il crimine. Si sarebbe trattato, secondo quanto riportano i media di “un immigrato irregolare”. L’uomo è stato denunciato e portato in un centro d’accoglienza a Potenza.

Dal canto loro i colleghi della Polizia Municipale palermitana hanno recuperato la carcassa del povero gatto ed hanno provveduto al suo smaltimento.