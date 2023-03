Orrore a Pinerolo, donna uccisa a martellate dal figlio 23enne

L'omicida è stato fermato e condotto in caserma per essere interrogato: donna uccisa a martellate dal figlio 23enne

Orrore a Pinerolo, donna è stata uccisa a martellate dal figlio 23enne, una 45enne è stata trovata con il cranio sfondato in un appartamento di via Sommelier della città piemontese. Da quanto si apprende in queste ore la donna, di 45 anni di età, sarebbe stata uccisa questa mattina a colpi di martello dal figlio ventitreenne. I media spiegano che il killer pare sia di origini pakistane.

Donna uccisa a martellate dal figlio

Sempre secondo una prima e sommaria ricostruzione di quel terribile e violento crimine l’omicidio è avvenuto in un appartamento in via Sommeiller 32, nel centro di Pinerolo, in provincia di Torino. I soccorritori sono stati allertati a razzo dopo la scoperta della vittima ma i loro tentativi di salvare la 45enne non hanno ottenuto esito alcuno, troppo gravi le ferite inferte al capo della donna. Da quanto spiegano le testate territoriali le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Pinerolo. La donna è stata ammazzata stamattina a colpi di martello dal figlio di origini pakistane.

L’allarme del marito e i soccorsi vani

L’ambulanza della Croce verde ha preceduto l’arrivo dei carabinieri della compagnia di Pinerolo giunti in forze. I militari hanno sottoposto a fermo il 23enne e in queste ore, dopo averlo condotto in caserma, stanno cercando di capire il movente dell’aggressione mortale. A dare l’allarme è stato il marito della vittima.