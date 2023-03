Orrore a Vicenza, 16enne si getta dal balcone e muore

A via Adenauer dove abita la nonna il gesto estremo messo in atto all'improvviso: a Vicenza un 16enne si getta dal balcone e muore

Orrore a Vicenza, dove dopo che 16enne si getta dal balcone e muore la procura ha aperto un’indagine sulla tragedia avvenuta nella serata di martedì sera dopo le 20. Da quanto si apprende un ragazzo è precipitato da una finestra del settimo piano di un appartamento, purtroppo morendo all’istante. Da questo punto di vista il magistrato di turno vuole capire cosa e perché sia successo.

Ecco perché la polizia giudiziaria ha messo sotto sequestro il cellulare e il pc. L’orrore di scoprire che suo figlio era morto è toccato ad un inconsolabile padre: l’uomo pare si fosse accorto dell’assenza troppo prolungata del figlio ed aveva iniziato a cercarlo, fino a trovarlo a terra esanime sotto il palazzo. I media spiegano che i carabinieri di Vicenza stanno vagliando ogni possibile pista, anche se sarà difficile. Secondo le testate locali lo studente non aveva problemi e viveva in un clima di serenità e con amici.

L’indagine per istigazione al suicidio

Toccherà al Sostituto Procuratore Jacopo Augusto Corno valutare ed agire secondo una ipotesi di reato per istigazione al suicidio. Il magistrato ha inoltre disposto l’autopsia sulla salma del 16enne, che si è gettato dal balcone dopo essere andato con la famiglia a far visita alla nonna, che abita in via Adenauer.