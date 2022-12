Il doppio tentativo di suicidio, per un 47enne, non è andato nel migliore dei modi. Ecco cosa è successo.

Tragedia sfiorata in Lombardia, dove nel Milanese un uomo ha tentato un doppio suicidio ma è stato fortunatamente salvato.

Il tutto è avvenuto nella giornata di ieri, 22 dicembre 2022.

Doppio tentativo di suicidio, si lancia dal balcone poi cerca di buttarsi nel forno di una pizzeria: finisce in ospedale

Ci troviamo a Rho, in provincia di Milano, dove un 47enne si è lanciato prima dal balcone di casa sua, un’abitazione sita al primo piano di una palazzina in via Cardinal Ferrari. Il suicida è però atterrato sul tetto di una macchina che gli ha salvato la vita.

Non contento, visto il suo obiettivo, l’uomo di 47 anni è entrato all’interno di una pizzeria e lì ha tentato nuovamente il suicidio.

Il salvataggio del pizzaiolo e il ricovero in ospedale

L’eroe in quel caso è stato proprio il pizzaiolo, un ragazzo di 31 anni, che ha fermato in tempo il suicida mentre tentava di buttarsi nel forno acceso per darsi fuoco. Dopo essere stato bloccato con successo anche dai carabinieri, è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale San Carlo dove è attualmente ricoverato e i medici gli stanno curando le ferite riportate nella caduta.

Il 47enne non è in pericolo di vita.