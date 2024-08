Ragazzo semi-decapitato in Alto Adige oggi l'autopsia

Il corpo di un ragazzo di 24 anni semi-decapitato è stato ritrovato nelle campagne di Terento, in Alto Adige. Richiesta l'autopsia per fare luce sulla causa del decesso

Un giovane di 24 anni è stato trovato morto ieri mattina, domenica 18 agosto, nelle campagne della Val Pusteria.

Ritrovato ragazzo semi-decapitato: attesi i risultati dell’autopsia

Il corpo di Aaron Engl, residente a Terento in provincia di Bolzano, è stato rinvenuto da alcuni turisti in un prato nella frazione di Marga, intorno alle 9. La scena del crimine, caratterizzata da una decapitazione parziale, suggerisce il possibile utilizzo di una motosega, come riportato da AltoAdige.it. La vittima, che lavorava in una malga nei dintorni, si trovava vicino al suo fuoristrada e riportava un evidente trauma alla base del collo.

Indagano gli inquirenti

Le autorità hanno immediatamente disposto l’autopsia, che sarà eseguita oggi per chiarire le cause della morte. Il ritrovamento fa pensare a un omicidio, ma i carabinieri della compagnia di Bressanone stanno procedendo con cautela, mantenendo il massimo riserbo mentre cercano di raccogliere ulteriori dettagli. Intanto sul posto sono intervenuti il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Vipiteno, i sanitari della Croce Bianca di Terento e i volontari dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino Bergrettung – Avs. Presenti anche gli uomini del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano e gli specialisti delle Investigazioni Scientifiche di Trento per effettuare i rilievi del caso.

Il cordoglio della comunità

Le operazioni di accertamento sono coordinate dal colonnello Raffaele Rivola, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bolzano, e dal pm di turno della Procura di Bolzano, che sta guidando le indagini per fare luce sull’esatta dinamica che ha portato al decesso del giovane. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Terento, Reinhold Weger. “Era conosciuto in paese e coinvolto in varie associazioni sul territorio comunale” ha riferito all’Ansa.