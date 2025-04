Un episodio inquietante a Spinea

Un grave episodio di contaminazione alimentare ha colpito la comunità di Spinea, in provincia di Venezia, dove tre bambini sono stati costretti a recarsi al pronto soccorso dopo aver consumato panini al cioccolato acquistati in un supermercato locale. La scoperta di graffette di ferro all’interno delle merendine ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei prodotti alimentari in commercio.

La denuncia della madre

La vicenda è emersa grazie alla segnalazione di una madre, che ha raccontato di aver dato un panino al cioccolato al proprio figlio di cinque anni e a due suoi amici. Il bambino ha subito avvertito qualcosa di duro tra i denti, ma la madre inizialmente ha sottovalutato la situazione, invitando il piccolo a continuare a mangiare. Solo dopo aver assaggiato la merendina, la donna ha scoperto la presenza delle graffette, allertando immediatamente gli altri genitori.

Intervento del pronto soccorso

Dopo aver constatato che anche gli altri due bambini lamentavano dolori addominali, i genitori hanno deciso di portarli al pronto soccorso dell’ospedale dell’Angelo di Mestre. Qui, i piccoli sono stati sottoposti a radiografie per escludere l’ingestione di corpi estranei. Fortunatamente, gli esami hanno confermato che non ci sono state conseguenze gravi per i bambini, ma l’episodio ha suscitato un forte allarme tra i genitori e le autorità sanitarie.

Indagini in corso

I Nas di Treviso hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato alla contaminazione dei panini. Nel frattempo, il supermercato ha ritirato il lotto incriminato e ha avviato verifiche interne per garantire la sicurezza dei propri prodotti. Tuttavia, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali riguardo all’accaduto, lasciando i consumatori in uno stato di preoccupazione.

La sicurezza alimentare sotto esame

Questo episodio mette in luce l’importanza della sicurezza alimentare e della vigilanza sui prodotti in vendita. Le autorità competenti sono chiamate a garantire che simili incidenti non si ripetano, proteggendo così la salute dei cittadini, in particolare dei più piccoli. La comunità di Spinea attende risposte e rassicurazioni, mentre i genitori sono sempre più attenti a ciò che i propri figli consumano.