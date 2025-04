Tensioni a Roma: manifestazioni contro il decreto sicurezza

Studenti e attivisti in protesta contro il ddl 1660, scontri in piazza del Pantheon.

Proteste contro il decreto sicurezza

Roma è tornata a essere teatro di forti tensioni, con manifestazioni che hanno visto protagonisti studenti e attivisti contro il decreto sicurezza, noto come ddl 1660. I manifestanti, riuniti in piazza del Pantheon, hanno espresso il loro dissenso lanciando bottiglie e cercando di forzare il blocco delle forze dell’ordine, che hanno risposto con fermezza per mantenere l’ordine pubblico.

Il corteo e le richieste dei manifestanti

Nonostante i momenti di alta tensione, un gruppo di manifestanti è riuscito a muoversi in corteo, dirigendosi verso via di Santa Chiara. Al grido di “lotta oltranza contro ddl 1660” e “assassini”, gli studenti hanno cercato di raggiungere largo Chigi, ma sono stati bloccati dalle forze dell’ordine su piazza della Minerva. La manifestazione, organizzata dalla ‘Rete Nazionale No Ddl Sicurezza’, ha visto la partecipazione di diverse realtà della società civile, movimenti politici e sindacati, tra cui il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e +Europa.

La risposta delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine hanno adottato una strategia di contenimento, utilizzando scudi per gestire la situazione. Fonti di polizia hanno confermato che dopo circa 15 minuti di scontri, i manifestanti sono stati contenuti senza l’uso di ulteriori misure. La presenza di esponenti politici, come Francesco Boccia e Riccardo Magi, ha ulteriormente evidenziato l’importanza della questione, con richieste di dialogo e ascolto da parte delle istituzioni.