Orrore in Colombia, turista italiano attaccato ed ucciso da uno squalo

La tragedia si è consumata nel mare di San Andrés, un’isola a 480 chilometri dalla costa, con un turista italiano attaccato ed ucciso da uno squalo

Orrore in Colombia, dove un turista italiano di 56 anni è stato attaccato ed ucciso da uno squalo dopo che si era tuffato in una zona nota per la presenza dei pesci carnivori. La tragedia si è consumata nel mare di San Andrés, un’isola che si trova a circa 480 chilometri a nord-ovest della costa della Colombia, di fronte alla costa est del Nicaragua.

Secondo una ricostruzione ancora sommaria dell’accaduto l’uomo, un 56enne di Roseto degli Abruzzi di cui non si conoscono le generalità, aveva deciso di esplorare un tratto di mare a ridosso della scogliera di “La Piscinita”.

Turista italiano ucciso da uno squalo

Dopo essersi allontanato a bordo di una moto d’acqua l’abruzzese si è tuffato ma dopo aver pinneggiato per un po’ è stato attaccato da uno squalo. Il pesce cartilagineo, di cui non si conosce il tipo (forse un tigre o un mako, a giudicare dalla gravità delle ferite) avrebbe inflitto un morso profondo alla coscia destra dell’uomo.

La vittima è riusicita a chiedere aiuto ma la ferita, forse a causa della vastissima emorragia in corso, ha avuto esito fatale.

La corsa in ospedale e la morte per dissanguamento

Il 56enne, le cui urla hanno attirato alcuni bagnanti, è stato condotto a razzo presso l’ospedale Clarence Lynd Newball ma è spirato poco dopo. I media locali riferiscono che i funzionari della Entidad Coralina, società che si occupa dello sviluppo sostenibile dell’arcipelago, avrebbero avvertito il turista di non fare il bagno in quella zona a causa dell’allerta squali.