Una scena a cui nessuno avrebbe voluto assistere, non dove abita almeno, orrore in Malesia, tre enormi serpenti precipitano dal soffitto di casa.

I grossi costrittori erano nell’intercapedine sotto il tetto ed un team della Difesa Civile li ha stanati non senza fatica fino a quando il contro soffitto è crollato e i tre pesanti boa sono precipitati sul pavimento in mezzo alle grida di orrore dei presenti e del team al lavoro.

Tre enormi serpenti precipitano dal soffitto di casa

Sui social circola un filmato terrificante che mostra l’esatto secondo in cui tre giganteschi serpenti sono caduti attraverso il soffitto di una casa nella camera da letto.

Quei rettili sono caduti disperdendo i cacciatori di serpenti che stavano tentando di intrappolali. Un team di specialisti della Malaysian Civil Defence Force (APM) era sul posto per catturare quello che sembrava solo un serpente, ma quello che li aspettava era molto, molto peggio. Il New York Post spiega che i serpenti erano tre, grossi e tanto pesanti da far cedere il soffitto in cartongesso.

Un groviglio di squame e bocche a terra

Il media spiega che i residenti in una casa in Malesia hanno chiamato le autorità a causa di quelli che hanno descritto come rumori fastidiosi provenienti dal tetto. “Sentivano strani rumori sopra di loro mentre dormivano di notte”. Il video su Twitter mostra all’inizio un serpente catturato su un palo ma che si dimena di nuovo. Uno dei cacciatori di serpenti tocca il tetto dove si trovava la maggior parte del corpo del serpente, ed è allora che la situazione è diventata decisamente spaventosa.

Il soffitto crolla e cadde una massa aggrovigliata di tre giganteschi serpenti cade a terra contorcendosi.