La polizia lo ha arrestato dopo aver messo dei microfoni in casa, orrore negli Usa, avvocato paga 400 dollari per avere rapporti con una minorenne

Orrore negli Usa, dove un avvocato paga 400 dollari per avere rapporti con una minorenne: da quanto si apprende il 55enne Michael Dwaine Lunday aveva intenzione di violentare una vittima di soltanto cinque anni. L’uomo è stato arrestato dopo un blitz della polizia che si è avvalsa di telecamere nascoste. E la verità orribile è emersa tutta: l’avvocato non sapeva di essere spiato ed avrebbe ammesso di voler avere rapporti sessuali con una minore e di fare uso di pornografia infantile per prepararsi all’incontro.

400 dollari per rapporti con una minore

Il legale 55enne è originario dell’Oklahoma ed è stato ammanettato la sera del 2 marzo con l’accusa di proposte o atti osceni o indecenti nei confronti di un bambino e prostituzione minorile. Gli agenti che lo hanno incastrato sono riusciti a mettere le mani sul pedofilo grazie alla soffiata di un informatore. Solo 4 ore prima del blitz costui aveva spiegato di essere in contatto con il professionista che gli aveva “confessato di voler organizzare un incontro con una bambina e di essere disposto a pagare 400 dollari”.

I messaggi: “Ho i preservativi”

Tutto questo allo scopo di avere un rapporto sessuale. Lunday poi avrebbe anche inviato messaggi all’informatore prima dell’incontro e avrebbe affermato di aver già “comprato preservativi e lubrificante in vista della violenza”.