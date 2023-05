Bisogna ancora attendere qualche giorno per conoscere le sorti dell’orsa Jj4 e dell’orso Mj5. La decisione su abbattimento o trasferimento verrà presa a breve.

Orsi Jj4 e Mj5: quando verrà decisa la loro sorte

Bisogna attendere ancora qualche giorno per conoscere le sorti dell’orsa Jj4 e dell’orso Mj5. La sezione unica del Tribunale amministrativo di Trento emetterà giovedì 25 maggio la sentenza. Le possibilità sono due: abbattimento o trasferimento. Il primo esemplare è quello che ha aggredito e ucciso il runner 26enne Andrea Papi lo scorso 5 aprile, mentre il secondo è considerato problematico perché il 5 marzo ha ferito un uomo che passeggiava con il cane in un bosco.

Orsi Jj4 e Mj5: le due ipotesi

Le due ipotesi sono l’abbattimento o il trasferimento, e di conseguenza il salvataggio. A favore dell’uccisione è il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Secondo il suo decreto il compito spetta ai veterinari dell’Azienda sanitaria. Il Tar ha sospeso le ordinanze di abbattimento. L’altra ipotesi è quella del trasferimento in un santuario rifugio all’estero, il Gnadenhof für Bären, in Germania, o l’Al Ma’wa for Nature and Wildlife, in Giordania, realizzato da Princess Alia Foundation e da Four Paws. Per il momento l’orsa Jj4 si trova presso il centro faunistico del Casteller, dove da tre anni c’è anche M49-Papillon, l’orso già protagonista di diverse fughe. Mj5, invece, è ancora in libertà. La settimana dell’udienza del Tar è stata anticipata da manifestazioni opposte con partenza da piazza Dante a pochi passi dal palazzo della Provincia Autonoma di Trento.