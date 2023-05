Morte dell'orso M62, gli ambientalisti: "Imputato Fugatti: colpevole!"

Sabbionara in piazza e per la morte dell’orso M62, gli ambientalisti non sembrano avere dubbi: “Imputato Fugatti: colpevole!”. Dopo il decesso dell’animale sulle cui cause si cerca di fare chiarezza arriva la condanna contro il presidente della Provincia autonoma di Trento reo di aver scelto la linea dura e dell’abbattimento dei plantigradi dopo il caso JJ4 e l’uccisione del runner Andrea Papi.

Morte dell’orso M62, ambientalisti contro Fugatti

Il Corriere della Sera riporta di un raduno nella piazzetta di Sabbionara dove si sono dati appuntamento oltre 200 animalisti arrivati da tutta Italia. Lo scopo era condurre la protesta nel paesino dove risiede il presidente della Provincia di Trento. E a quel punto, come spiega la testata, comincia il passaparola. “Hanno trovato un orso morto”. “Ma chi è?”. “Si tratta di M62“. “Gli hanno sparato?”. Dal canto suo Valerio Vassallo, leader di Meta e coordinatore della manifestazione, ha detto: “Bel risultato Fugatti! Alla fine tra cacciatori e bracconieri sta passando l’idea di risolvere il problema a modo loro”.

Il mistero della morte e l’autopsia sui resti

Va precisato che al momento la morte di di M62 non è stata ancora chiarita in quanto a cause e solo l’autopsia potrà fornire ulteriori elementi. Il dato storico è quello per cui il presidente Maurizio Fugatti da tempo fa sapere: “Dipendesse da me gli orsi problematici li abbatterei subito”. Il corpo di M62 era stato segnalato da alcuni escursionisti tra il lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino, in Trentino.