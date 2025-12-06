La cronaca romana è stata scossa da un episodio di violenza domestica questa mattina, sabato 6 dicembre: una donna uccisa a Ostia all’interno della propria abitazione ha acceso l’allarme tra i residenti e le forze dell’ordine.

Orrore a Ostia, donna uccisa in casa a martellate

Questa mattina a Ostia si è verificata una drammatica aggressione domestica: una donna di 80 anni è stata uccisa a colpi di martello all’interno della propria abitazione.

L’allarme è scattato intorno alle 8:30 in via Molteni, quando i vicini, allarmati dalle urla provenienti dall’appartamento, hanno chiamato il Numero Unico di Emergenza 112. Come riportato dall’ANSA, all’arrivo della polizia, la vittima è stata trovata riversa a terra in una pozza di sangue.

Orrore a Ostia, donna uccisa in casa a martellate: il nipote sotto torchio, le prime ipotesi

Le indagini hanno portato rapidamente al fermo del nipote della donna, un uomo di 30 anni, intercettato dalla polizia poco dopo la fuga. Il giovane aveva tentato di allontanarsi a bordo della metropolitana lungo la tratta Roma-Lido ed è stato bloccato a viale Giustiniano Imperatore grazie alla geolocalizzazione del suo telefono.

Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio potrebbe essere avvenuto al termine di una lite familiare, ma il movente esatto resta ancora da chiarire. Durante l’aggressione è rimasto ferito anche il compagno della madre del presunto aggressore.