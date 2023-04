Pachino, maltratta i genitori: 29enne arrestato dai carabinieri

L’ennesima e triste vicenda di sopraffazione familiare arriva dalla Sicilia, per la precisione dal centro di Pachino, dove un uomo maltratta i genitori: da quanto si apprende in queste ore un 29enne è stato arrestato dai carabinieri sulla scorta di quei fatti che la Procura competente gli imputa.

Pachino, maltratta i genitori: arrestato

Secondo la denuncia che ha messo in moto l’azione di magistratura e gip il fermato avrebbe messo in atto contro di loro violenze fisiche e psicologiche. I media isolani spiegano infatti che i carabinieri della stazione di Pachino, in provincia di Siracusa, hanno arrestato, “in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Siracusa”, un 29enne.

I due chiedono aiuto ai carabinieri

Cosa viene addebitato in presunzione di reato all’uomo? Avrebbe più volte maltrattato i genitori, mettendo in atto contro di loro “violenze fisiche e psicologiche che hanno spinto il padre e la madre a chiedere aiuto ai militari”. Alla fine quindi i due poveretti non ce l’hanno fatta più a sopportare quelle angherie ed hanno verbalizzato quello che il loro figlio faceva loro ormai con consuetudine. Si legge sui media che dopo le formalità di rito il 29enne sottoposto a fermo è stato condotto in carcere.