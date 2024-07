Un uomo di 75 anni è stato denunciato per aver sparato un colpo di fucile contro un gruppo di ragazzi che stavano partecipando ad una festa di laurea.

Spari a una festa di laurea a Padova

L’incidente è avvenuto a Padova poco dopo mezzanotte, quando un gruppo di ragazzi che festeggiavano su un terrazzo ha avvertito un colpo di fucile. Tre di loro, due di 26 anni e uno di 22, hanno immediatamente notato ferite alle braccia, rendendosi conto di essere stati colpiti da un proiettile. I carabinieri sono intervenuti per identificare il responsabile e hanno scoperto che l’unico residente con un porto d’armi nella zona era il 75enne, che abitava di fronte.

Il movente

Durante la perquisizione dell’abitazione dell’anziano, i militari hanno trovato il fucile sul terrazzo, con accanto alcune cartucce, inclusa quella usata per colpire i ragazzi. L’arma era appoggiata su un tavolino situato a circa 40 metri di distanza dal balcone dove stavano festeggiando. l’uomo ha confessato di aver sparato per via del rumore dei festeggiamenti, che erano proseguiti fino a notte fonda.

Denunciato il 75enne

I giovani colpiti sono stati medicati al pronto soccorso e le loro ferite sono state giudicate non gravi. Tutti e tre hanno sporto denuncia. Il 75enne è stato denunciato per esplosione pericolosa, detenzione illegale di munizioni, omessa custodia dell’arma e lesioni personali.