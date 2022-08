Terribile incidente stradale a Stanghella, in provincia di Padova. Un'auto è finita nel fiume e due donne sono morte annegate.

Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina, mercoledì 10 agosto, a Stanghella, in provincia di Padova. Un’auto è finita nel fiume e due donne sono morte annegate. Hanno fatto di tutto per cercare di salvarsi.

Padova, auto finisce nel fiume: due donne morte annegate

Terribile incidente stradale a Stanghella, in provincia di Padova. Un’auto è caduta nel fiume Gorzone e sono morte due donne che si trovavano a bordo. L’incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì 10 agosto, poco prima delle 6. Secondo le prime informazioni le due donne avrebbero cercato disperatamente di uscire dall’abitacolo e salvarsi la vita. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 di Rovigo e i carabinieri.

In corso verifiche per escludere la presenza di altre persone

I soccorsi sono stati allertati da alcuni passanti che hanno visto l’automobile nel fiume. Gli operatori hanno cercato di salvare le due vittime, ma nonostante i tentativi, per entrambe le donne non c’è stato nulla da fare. A recuperare i corpi sono stati i sommozzatori dei pompieri di Venezia, intervenuti insieme alle squadre di Este e Rovigo. La vettura su cui viaggiavano le due donne è stata ripescata e sono in corso verifiche per escludere la presenza di altre persone.

La procura di Padova ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità.